Coronavirus, zona rossa nel cluster San Raffaele-Pisana: salgono a 55 i contagi Quattordici nuovi casi si sono aggiunti ai 41 già individuati fra pazienti, operatori e dimessi. Un solo paziente anziano ha infettato 9 familiari e solo per lui sono in atto cento tamponi di N.Co.

Nas, il comandante Lusi: «Controlli sulle Rsa su incarico di 40 procure»

Mai abbassare la guardia. Nella Capitale è esploso un focolaio all’Ircss San Raffaele alla Pisana che ha raggiunto, con i 14 nuovi positivi del 9 giugno, un totale di 55 persone infettate dal coronavirus. La Procura di Roma ha dato incarico ai Nas di svolgere un accertamento preventivo per stabilire se aprire un fascicolo d’inchiesta. I Nas dovranno accertare i principi autorizzativi della struttura, la situazione igienico-sanitaria e l’organizzazione in relazione alle entrate, alle uscite, alla presenza di dispositivi di protezione individuale, di sostanze e macchinari per la sanificazione. Dal 5 giugno è stata disposta la zona rossa, con l’isolamento della struttura, dalla quale si può entrare e uscire solo se autorizzati dalla Asl Roma 3.

Il primo caso un fisioterapista della struttura

Chi sono i 55 contagiati? Lo ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: «Si tratta di 24 pazienti trasferiti, uno è un paziente deceduto, 9 sono dipendenti della struttura e 7 sono esterni». A questi si sono aggiunti 14 casi, che sono la coda del focolaio, legata ai test sui contatti dei casi positivi. Il 9 giugno la regione ha comunicato il decesso presso lo spoke di Casal Palocco di un secondo paziente residente in provincia di Rieti, che aveva svolto la riabilitazione presso l’Istituto. L’assessore ha spiegato che il primo caso risale a inizio maggio. Si tratta di un operatore della struttura, un fisioterapista. L’operatore sarebbe rientrato al lavoro dopo 14 giorni di isolamento e due tamponi negativi, senza che fosse attivato il contact tracing. Nel mirino anche alcuni pazienti dimessi il 29 maggio e non controllati nel corso del ricovero, risultati positivi con alcuni parenti. «Al momento il focolaio è circoscritto», ha spiegato l’assessore, ricordando che «questo focolaio dimostra che non bisogna abbassare il livello di attenzione e occorre mantenere il rispetto dei protocolli». Fra i pazienti positivi c’è un anziano che ha infettato 9 familiari: solo per lui sono in atto 100 tamponi allargati a tutte le persone che hanno avuto contatto con lui e con i suoi familiari.

In corso anche un’indagine epidemiologica

«É in corso l’indagine epidemiologica innanzitutto sulle procedure organizzative e i percorsi assistenziali - ha dichiarato il commissario straordinario della Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle - per identificare una possibile criticità che possa aver agevolato la diffusione del virus tra i reparti a fronte delle misure di prevenzione adottate. Al momento l’ipotesi più accreditata del caso indice è relativa ad alcuni operatori sanitari, ma si resta in attesa della conclusione dell’indagine epidemiologica». Quintavalle ha confermato il decesso di un paziente «affetto da pluri patologie, positivo al tampone naso-faringeo».

Disposti 1.800 test fra dimessi e contatti stretti e 1.400 fra operatori e pazienti

Nell’ambito delle misure di contenimento del focolaio, gestione dei casi e loro tracciamento la Regione Lazio ha previsto di effettuare oltre 1.800 test fra i dimessi e i loro contatti stretti e 1.400 su operatori e pazienti. Il drive-in del Forlanini è stato preso d’assalto, con lunghissime code e attese per effettuare i test sierologici disposti per tutti i pazienti dimessi dalla struttura dal 18 maggio e per tutti i loro contatti. Un assalto che ha costretto i vigili a chiudere per un’ora il tratto di strada davanti all’ingresso per evitare assembramenti. Dei primi 702 test al drive-in effettuati fra i dimessi e i loro contatti in cinque sono risultati positivi. Elena, 72enne, da sei ore in attesa, è stata convocata al drive-in del Forlanini perché la figlia ha effettuato un accertamento nei giorni scorsi al San Raffaele Pisana: «Ho una certa età e sono esausta. Avrebbero potuto convocare le persone dividendole in diverse giornate, evitando queste attese interminabili».

Il contagio silente causato dagli asintomatici

«Il virus rimane per molto tempo nei portatori e catene di contagio subdole fatte da asintomatici si possono propagare in modo silente ed entrare negli ospedali», come nel caso dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma, dove il 4 giugno è stato identificato un nuovo cluster di contagi , ha spiegato Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'università di Pisa e coordinatore della gestione dell’emergenza Covid in Puglia, alla trasmissione Agorà su Rai 3. Per l’epidemiologo, «dobbiamo innanzitutto tenere in sicurezza ospedali e Rsa, dove ci sono persone più fragili» e il coronavirus si diffonde più facilmente. «Se riusciamo a fare questo, una circolazione silente del virus nella popolazione non crea particolari danni al sistema sanitario. Perché se abbiamo un focolaio circoscritto come quello del San Raffaele, ce ne accorgiamo in tempo e il problema si risolve».