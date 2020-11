Coronavirus, nelle zone rosse in classe fino alla prima media. Verso la sospensione del concorso straordinario Con il nuovo Dpcm del governo mascherine obbligatorie dopo i 6 anni anche se lo studente è seduto al banco. Sospesi concorso straordinario, gite e viaggi di istruzione. di Claudio Tucci

Coronavirus, arriva un nuovo dpcm: ecco le misure

Con il nuovo Dpcm del governo mascherine obbligatorie dopo i 6 anni anche se lo studente è seduto al banco. Sospesi concorso straordinario, gite e viaggi di istruzione.

Le lezioni on line salgono dall’«almeno 75%» al «100%» in tutte le scuole superiori del Paese. Nelle zone rosse, poi, la didattica integrata digitale sarà obbligatoria anche per seconda e terza media (quindi, in questi territori, si andrà in presenza fino alla prima media). Verso la sospensione poi del concorso straordinario, anche se, fanno sapere dall’Istruzione, la prova è stata svolta finora dal 60% dei candidati, circa 36mila docenti. Nelle singole giornate della selezione la partecipazione media è stata dell’86%, con picchi vicini al 90% (in media il tasso di mancata presentazione alle prove concorsuali è molto più elevato, e si attesta al 25-30%).

Le novità del Dpcm

Sono queste le novità dell’ultimissima bozza del Dpcm che il governo si appresta a varare. Le misure, che hanno l’obiettivo di contenere l’avanzata del virus, dovrebbero scattare da domani, 5 novembre, e fino al 3 dicembre. Vediamo nel dettaglio le novità per la scuola.

A lle superiori Did al 100%

Il provvedimento conferma, per le sole scuole superiori, la didattica integrata digitale per il 100% dell’attività. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria per gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali, e garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Questa disposizione significa che se non tutti, quasi, i circa 2,6 milioni di studenti delle secondarie di secondo grado passeranno al pc da casa. Sarà comunque dato del tempo aggiuntivo, la scorsa volta però appena 24 ore, agli istituti per modificare un’altra volta la propria organizzazione.

Mascherina obbligatoria sempre tranne che per fascia 0-6 anni

La mascherina diventa obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco. Dall’obbligo sono esentati i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.



Nelle zone rosse scuola in presenza fino a prima media

La situazione diventa, un pò, più stringente nei territori individuati come zone rosse, cioè con elevate criticità. Nelle zone rosse, quindi, le lezioni on line scatteranno anche per i ragazzi della seconda e terza media. Pertanto, la scuola in presenza si farà solo fino alla prima media; una salvaguardia per i bambini più piccoli.