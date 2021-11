Coronavirus, Rt nazionale sale a 1.21. Incidenza contagi in aumento a 78 casi ogni 100mila abitanti

In forte aumento i casi non associati a catene di trasmissione

Il report segnala in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 11.001 contro gli 8.326 della settimana precedente. In lieve calo la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti: 34% contro 35% della scorsa settimana. In aumento anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (48% contro 47%). Stabile, invece, la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (18% contro 18%). A Milano 12 agenti della Polizia locale sono positivi al Covid dopo aver partecipato a una festa per un ex collega ora in pensione. Gli agenti, tutti vaccinati, non sono in condizioni gravi, ma si trovano in isolamento mentre i loro uffici e i mezzi a loro disposizione sono stati sanificati. È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi,, segnala il report, mantenere elevata l'attenzione e applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale.