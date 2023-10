Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Hamas, «nove ostaggi uccisi dai raid Israele su Gaza». Georgieva (Fmi), conflitto a Gaza è tragedia e fonte incertezza

09:15 Alon Bar, attaccheremo cercando di non coinvolgere civili

“Dobbiamo rimuovere la minaccia costituita da Hamas a Gaza. Non possiamo aspettare fino al prossimo attacco. Le ragioni che per molti anni ci hanno trattenuto da fare una azione simile non esistono più dopo l’uccisione di 1.300 israeliani”. Lo dice in un’intervista a Qn l’ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar. “Questa crisi non finirà se non dopo che saranno distrutte le capacità militari e il controllo politico di Hamas a Gaza” aggiunge. Hamas “usa i civili palestinesi come scudi umani, noi diamo la possibilità ai palestinesi di uscire dalla zona degli scontri, mi auguro vivamente che Hamas non glielo impedisca, per questo abbiamo avvisato la popolazione, anche se abbiamo visto che quei terroristi non si preoccupano della vita dei civili. Ma di certo poi attaccheremo, cercando di coinvolgere il minor numero possibile di civili palestinesi, ma faremo quel che dobbiamo”. Il rapimento “di civili, anche bambini, è non solo illegale ma contro ogni decenza umana e ogni valore della comunità internazionale. Chiediamo ad Hamas a rilasciare incondizionatamente questi ostaggi”. Per Bar c’è un “rischio alto” che conflitto si estenda: “E’ Teheran ad avere in mano le chiavi di un eventuale allargamento. La nostra speranza - sottolinea - è che Hezbollah capisca che se ci attaccassero pagherebbero un prezzo pesante”. L’ambasciatore ringrazia “il governo Meloni e l’opposizione per la loro forte solidarietà. Certo, in Italia c’è anche chi critica Israele, lo capisco, anche noi abbiamo fatto scelte sbagliate in passato - osserva -. Ma per me vedere oggi persone che manifestano non a favore dei civili palestinesi, il che va benissimo, ma che esprimono il loro supporto alla cosiddetta resistenza, che poi sarebbero i terroristi di Hamas, è qualcosa di inconcepibile”.