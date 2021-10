Corpi, macchine e distribuzione alimentare negli scatti di Guerrieri e Borzoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dove sta andando il lavoro industriale? Che dinamiche segue la distribuzione alimentare? Sembrano rispondere a questi due interrogativi le mostre fotografiche Corpi e macchine al lavoro e Centrali logistiche alimentari che raccolgono, rispettivamente, gli scatti di William Guerrieri e Michele Borzoni. Due esposizioni in programma al Complesso monumentale de l’Ospitale di Rubiera (Reggio Emilia) dal 23 ottobre al 19 dicembre, nell’ambito del progetto «Jobs - Nuove forme e spazi del lavoro nell’Emilia centrale» che ha vinto il bando Strategia Fotografia 2020 del ministero della Cultura.

Michele Borzoni, foto tratta dalla mostra

Il lavoro sulla logistica di Borzoni

Nella sua indagine sulla logistica, Borzoni presenta una ricerca visiva sulle grandi superfici dedicate alla movimentazione di prodotti del comparto agroalimentare in Emilia Centrale. Il settore agro-alimentare della regione costituisce uno dei motori trainanti dell’economia su scala regionale e nazionale e le infrastrutture della grande distribuzione organizzata contribuiscono all’occupazione di grandi superfici lungo le maggiori arterie di comunicazione dell’Emilia centrale. Centrali logistiche alimentari è quindi un progetto che esplora visivamente le fabbriche che movimentano e lavorano dietro agli scaffali dei supermercati, fra le quali il centro distribuzione Conad di Caprara e il centro distribuzione Sigma di Reggio Emilia, due enormi contenitori di prodotti secchi che riforniscono i punti vendita del centro Nord.

William Guerrieri, foto tratta dalla mostra

Guerrieri indaga la dimensione fisica del lavoro

Guerrieri, nella sua indagine dal titolo Corpi e macchine al lavoro, ci propone l’osservazione della interazione uomo-macchina, al centro dell’evoluzione del lavoro in rapporto alle tecnologie nell’Industria 4.0. La dimensione fisica del lavoro è ancora presente nel mondo occidentale, in forme meno appariscenti di quelle del modello fordista, ma comporta in ogni caso un coinvolgimento dell’individuo, attraverso il suo corpo e la sua mente. Guerrieri ci invita a osservare l’interazione dell’uomo con i dispositivi informatici e meccanici nel lavoro digitale (come nel caso della Fast di Scandiano e della Hpe-Coxa di Modena), nella super visione di sistemi di lavorazione automatici di una azienda leader del settore automotive (sempre l’Hpe Coxa) o sulle moderne linee di assemblaggio di aziende leader nella produzione di motori elettrici e riduttori (la Benevelli di Rubiera) e motori a combustione (Kohler Engines di Reggio Emilia). Oltre ai lavori di Borzoni e Guerrieri, saranno presentate al pubblico le ricerche realizzate dai sette partecipanti al Laboratorio di fotografia dal titolo Corpi e macchine al lavoro, condotto da William Guerrieri nella primavera di quest’anno, firmate da Vilma Bulla, Giovanni Cecchinato, Stefano Forti, Matteo Montaldo, Fabio Morassutto, Leonardo Stefani e Silvia Vespasiani.

MICHELE BORZONI. Centrali logistiche alimentari

WILLIAM GUERRIERI. Corpi e macchine al lavoro

Rubiera, Complesso monumentale de l’Ospitale

Dal 23 ottobre al 19 dicembre 2021

Per informazioni: www.lineadiconfine.org