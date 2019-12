Corporate America, debito record da 10mila miliardi I bassi tassi di interesse hanno favorito le emissioni dei bond corporate, molti sono a rischio insolvenza vicini al rating spazzatura. L'economia americana è seduta su una montagna di debiti: un rischio in caso di recessione dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Allarme obbligazioni: il rischio è nascosto

NEW YORK - La crisi dei mutui fu causata dall'insolvenza dei consumatori americani che grazie ai bassi tassi di interesse all'inizio degli anni Duemila avevano stipulato migliaia di mutui immobiliari facili che poi, a un certo punto, con il peggioramento delle condizioni economiche, non riuscirono più a ripagare. Dieci anni dopo la crisi dei mutui subprime che causò una crisi finanziaria globale senza precedenti, una nuova ondata di debito negli Stati Uniti, questa volta da parte delle aziende, rischia di scatenare nuove turbolenze.

Obbligazioni allettanti

I bassi tassi di interesse da una decina di anni a questa parte hanno permesso alle società americane di emettere importi record di obbligazioni con rendimenti allettanti per gli investitori. Un record di emissioni di bond aziendali che hanno innalzato l'indebitamento complessivo della Corporate America, arrivato ormai vicino al tetto record dei 10mila miliardi di dollari. Un livello “monstre” che equivale al 50% circa (il 47% per la precisione) del Pil Usa, come raccontato da Cnn e Washington Post.

Allarme indebitamento

L'economia americana è seduta dunque su una montagna di debiti. Nelle ultime settimane la Fed, il Fondo monetario internazionale e i principali investitori come il primo asset manager globale BlackRock hanno lanciato l'allarme per l'indebitamento delle società americane. Il pericolo non è immediato. Ma il livello di indebitamento è talmente elevato, ormai da talmente tanto tempo, che potrebbe far precipitare i mercati finanziari quando la prossima recessione colpirà l'economia americana.

Agenzie di rating preoccupate

Alcune delle più importanti società americane come AT&T, General Motors e la catena di farmacie di CVS Health sono tra le più indebitate. Debito che viene usato non per fare investimenti ma per pagare gli interessi agli investitori sui vecchi bond. In questa montagna di debiti, le agenzie di rating segnalano con preoccupazione la forte crescita poi delle qualità di obbligazioni societarie a rischio BBB, appena un gradino sopra il rating “junk”, spazzatura. Una montagna dunque da cui potrebbe fuoriuscire una valanga, prima o poi. Secondo le stime di Standard & Poor's gli investitori hanno in mano quasi 4mila miliardi di obbligazioni societarie a rischio, di questa enorme cifra più del 50%, cioè qualcosa come 2,5mila miliardi di dollari, sono costituiti da bond di società americane.

Danni collaterali

«Siamo seduti sulla cima di una bomba inesplosa ed è difficile sapere cosa potrà scatenare l'esplosione», dice Emre Tiftik, analista dell'Institute of International Finance. Secondo gran parte degli economisti e degli analisti i bond aziendali di bassa qualità da soli non causeranno una recessione. Ma potrebbero rendere più pesante la prossima crisi. «Sono i danni collaterali e le conseguenze impreviste della eccessiva dipendenza del sistema dalla della liquidità della banca centrale» sostiene il capo economista di Allianz, Mohamed El-Erian.