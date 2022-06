Corporate America pronta a coprire le spese per l’aborto dopo la sentenza-shock della Corte suprema

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Diverse imprese statunitensi, tra cui Apple, Walt Disney, Intel, Jp Morgan, Microsoft e Meta, si sono impegnate a coprire le spese delle dipendenti che dovranno recarsi in un altro stato per praticare l’aborto, dopo che la Corte Suprema ha cancellato la sua tutela costituzionale.

Venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la storica sentenza «Roe vs Wade» del 1973 che riconosceva il diritto di una donna all’aborto, consegnando una vittoria ai repubblicani e ai conservatori religiosi che vogliono limitare o vietare la pratica. Molti Stati si stanno già attivando. In Oklahoma, ad esempio, una legge che entrerà in vigore ad agosto vieta l’aborto tranne che per le emergenze mediche e punisce i fornitori che violano la legge con multe fino a 100.000 dollari e 10 anni di carcere. Tra gli Stati che offrono protezione all’aborto ci sono invece New York e il Maryland.

Venerdì la Disney ha comunicato ai suoi dipendenti che rimane impegnata a fornire un accesso completo a un’assistenza sanitaria di qualità, anche per l’aborto.I benefit dell’azienda copriranno i costi dei dipendenti che devono recarsi in un altro luogo per accedere alle cure. Meta, proprietaria di Facebook, rimborserà le spese di viaggio per i dipendenti che cercano cure riproduttive fuori dallo Stato, ma l’azienda stava anche “valutando il modo migliore per farlo, date le complessità legali”, secondo un portavoce.

Google: ok a trasferimenti senza giustificazione

I dipendenti di Google che lo vorranno potranno fare domanda di trasferimento in un altro stato «senza giustificazione». La decisione, contenuta in una email al personale dell’azienda di Mountain View. «Per supportare i dipendenti e le persone a loro carico - aggiunge la comunicazione - il nostro piano di benefici e l’assicurazione sanitaria copre le procedure mediche fuori dallo stato se non sono disponibili dove vive e lavora un dipendente. Si può anche richiedere il trasferimento senza giustificazione».

Si allargano le proteste

Continuano e si allargano intanto le proteste del fronte pro-aborto. Durante la notte tra venerdì e sabato la polizia di Phoenix, in Arizona, ha usato gas lacrimogeni per disperdere una protesta pro aborto. Secondo gli agenti i manifestanti avevano «ripetutamente preso a pugni la porta di vetro dell’ingresso del Senato». Nuove dimostrazioni sono previste per il weekend in tutti gli Stati Uniti, in piccole e grandi città dal New Jersey, New York, e Pennsylvania fino al Wisconsin, l’Illinois, Texas, New Mexico e California.