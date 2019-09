Corporate bond, emissioni a pioggia. In arrivo 30 miliardi ad alto rischio A Wall Street 27 miliardi in un solo giorno, in Europa mille miliardi da inizio anno. Ieri il rally dei listini Usa sulle aperture con la Cina nella trattativa sui dazi di Mara Monti

Sempre più bond, di pregio ma non solo. La paura della deflagrazione della evocata bolla finanziaria non frena gli investitori a scommettere su un mercato che giorno dopo giorno continua ad infrangere nuovi record. I rendimenti continuano a scendere costringendo gli analisti a rivedere i modelli previsionali: il Treasury americano a 30 anni ha toccato il minimo storico a 1,904% quando soltanto a novembre quotava il 3,46%; sulla stessa linea il decennale Usa all’1,5% per la prima volta dal 2016. In Europa è stato il BTp italiano ad essere protagonista, questa volta in senso positivo, segnando un nuovo minimo a 0,829% sull’avvio del nuovo governo giallorosso. Borse in rialzo a cominciare da Wall Street, ieri in pieno rally grazie al fatto che Stati Uniti e Cina riprenderanno i negoziati commerciali.

Segnali di una prossima recessione in arrivo non mancano come mostra l’inversione della curva dei rendimenti con il Treasury americano a 2 anni che rende più del titolo a 10 anni, un fenomeno che non succedeva dal 2007, prima della crisi finanziaria. Di fronte a questo scenario di incertezza e con i rendimenti ai minimi storici, le imprese preferiscono portare fieno in cascina e fare funding prima che sia troppo tardi. L’ondata di emissioni degli ultimi giorni dagli Stati Uniti all’Europa, ha fatto scattare un rally epico sul mercato obbligazionario e per chi ha saputo cogliere il rally, l’anno si annuncia stellare con performance a due cifre.

Ondata di emissioni in Usa ...

Dall’inizio dell’anno negli Usa le nuove emissioni di bond investment grade hanno toccato 819 miliardi di dollari, ma il botto è stato fatto in questi giorni quando in una sola seduta, quella di martedì, è stata toccata la cifra di 27 miliardi di dollari a fronte di 21 emissioni. Settembre si sta mostrando un mese vivace con un trend destinato a continuare arrivando a 125 miliardi di dollari di nuovi bond. Società blasonate come Apple, Walt Disney, Coca-Cola, Caterpillar e meno conosciute si sono messe in fila per avere spazio nei portafogli degli investitori. Un caso per tutti quello di Apple, che ha collocato una obbligazione in cinque tranche da 7 miliardi di dollari nonostante abbia a disposizione liquidità per 200 miliardi di dollari. La società di Cupertino era assente da due anni dal mercato obbligazionario in quanto le nuove leggi fiscali entrate in vigore all’inizio dello scorso anno consentono alle società di rimpatriare gli utili depositati all’estero a basso costo.