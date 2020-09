Corporate debt, in scadenza 4 mila miliardi entro il 2025 in Europa Un report di S&P’s indica che entro il 2025 ci sono debiti in scadenza, per le aziende, per un ammontare di 4 mila miliardi con un picco nel 2022. di Mo.D.

a mila miliardi di euro di corporate bond, linee di credito, prestiti a scadenza da qui al 2025. Il dato emerge dal report “Rifinanziamento europeo: 4 trilioni di euro di debito nominale maturano fino al 2025” di S&P Global Rating, pubblicato oggi. Le scadenze annuali, secondo il rapporto,raggiungeranno un picco di 807 miliardi di euro nel 2022 e «i recenti volumi di emissioni dimostrano la capacità dei mercati dei capitali di debito di soddisfare le imminenti richieste di rifinanziamento».

Guardando ai dati storici, dal 2015 l’emissione europea di obbligazioni e prestiti è stata in media di circa 890 miliardi di euro all'anno. In quanto al rating, l a maggior parte del debito in scadenza fino al 2025 è investment grade (con rating “BBB-” o superiore), mentre quasi 644 miliardi di euro (o il 16%) del debito in scadenza fino al 2025 ha un rating inferiore. Il debito “speculativo”, spiega S&P, comporta un rischio di rifinanziamento maggiore rispetto all'investment grade, sebbene le società abbiano più tempo per rifinanziarsi poiché queste scadenze non raggiungono il picco fino al 2025.

Sul fronte Usa

Dall’altra parte dell’oceano, intanto, un numero sempre maggiore di obbligazioni societarie statunitensi sta pagando rendimenti negativi aggiustati in base all'inflazione, poiché le aspettative che i tassi di interesse rimarranno vicini ai minimi storici stanno spingendo gli investitori alla ricerca investimenti più rischiosi ma con rendimenti più alti.



L'indice ICE BofA delle società statunitensi per le obbligazioni con scadenza da 5 a 7 anni, ad esempio, sta pagando rendimenti reali negativi per la prima volta dal 2013. E le obbligazioni emesse da Apple Inc ad agosto, con scadenza a 10 anni, hanno reso solo l’1,16% a partire da mercoledì scorso, rispetto all'inflazione prevista dell'1,72% all'anno nello stesso arco temporale.