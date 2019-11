Corporate giving, in Italia il 40% delle aziende aumenta le donazioni

“Rileviamo che l'approccio strategico alla filantropia e all'impegno delle imprese nel concorrere al bene comune, nonché la tendenza a prediligere progetti territoriali in linea con le strategie aziendali stia diventano anno dopo anno un sentiero prescelto delle imprese leader che risiedono e operano nel nostro Paese - spiega Maria Serena Porcari, ceo di Dynamo Academy che presenterà l’indagine il 26 novembre in Bocconi - Cresce la consapevolezza da parte del mondo delle aziende circa la necessità di un impegno fattivo in risposta alle istanze sociali, sia dentro che fuori l’azienda, in un’ottica integrata rispetto alle strategie di business. È in atto un ripensamento da parte dei board aziendali per trovare un senso profondo che guidi obiettivi e strategie a 360° dove non c’è conflitto ma reciproco rafforzamento, tra profitto e distribuzione dei benefici ad un più ampio bacino di persone possibile”.





Il dono come leva per il cambiamento

Un numero significativo di imprese utilizza le attività di giving come leva per generare un cambiamento nelle logiche dei mercati o dei settori in cui operano, segno della necessità che le imprese prendano in carico la ricerca di soluzioni a problemi socio-ambientali complessi. Il 46% delle imprese ha dichiarato di aver considerato il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs) nella pianificazione delle iniziative di giving corporate. La percentuale di impegno in questa direzione è decisamente più alta nel settore dell’energia & utilities (86%), media e telecomunicazioni (67%), beni di consumo (67%).

Diversamente da quanto rilevato nella ricerca 2018, le fondazioni di impresa appaiono giocare un ruolo più centrale nei processi erogativi, sia in termini di progetti supportati (1.168 contro 669 della rilevazione precedente) che di enti del terzo settore beneficiari (1.100 contro 539 della rilevazione precedente). Alle fondazioni corporate ha fatto capo il 29% delle erogazioni rivolte al 37% dei destinatari.

Dove vengono donate più risorse?

L'ambito della cultura e delle attività ricreative continua ad attestarsi in vetta ai settori di intervento cui le imprese del campione hanno indirizzato i propri investimenti filantropici (21% del totale erogato). Fanno seguito le erogazioni a favore di enti del terzo settore attivi nell'assistenza sociale e protezione civile (14% del totale erogato).

Il 61% delle imprese dichiara di aver svolto almeno una iniziativa di volontariato aziendale nel corso del 2018 (+6% rispetto alla rilevazione precedente). Rimane stabile il tasso di partecipazione dei dipendenti (37%), con 726 ore di volontariato mediane offerte. I risultati suggeriscono una maggiore attenzione da parte delle imprese nel creare relazioni di valore con le comunità in cui operano.

L’indagine

La ricerca - giunta alla terza edizione- si basa su un questionario a un campione di 78 imprese e sulla analisi dei report di sostenibilità di 25 imprese quotate italiane che presentano dati sulle proprie pratiche filantropiche. Il totale del campione è di 103 imprese, 56% rappresentato da imprese aventi la propria sede legale in Italia, 44% filiali italiane di gruppi internazionali:

● fatturato aggregato superiore a 224 miliardi di euro e pari ad oltre il 13% del Pil italiano

● oltre 600 mila persone (sempre aggregato), top employer nazionali per numero di dipendenti

● fatturato medio, generato a livello domestico, pari a 2,1 miliardi di euro con un numero medio di dipendenti impiegati in Italia pari a 5.776

● settori: 23% consumer good, 23% banking & finance, 16% servizi alle imprese, 14% industrial, 11% healthcare, 9% energy & utilities, 4% media&telco