Corporate Governance: nei board scatta l'ora per esperti ESG e Antiriciclaggio

Infine, anche il nuovo regolamento europeo sulle cripto-attività richiede che i board sia dei nuovi prestatori di servizi sulle cripto-attività (CASP) che gli intermediari finanziari incubent che vogliano operare nei medesimi servizi possiedano le conoscenze, le competenze e le esperienze adeguate per operare in questo settore.

Con questi provvedimenti alla crescita delle competenze si accompagna, come visto, anche l’attribuzione di responsabilità per i membri del board incaricati di seguire le materie specialistiche in termini di adeguata organizzazione aziendale, framework di controllo dei rischi, compliance alla normativa di riferimento.

La maggior puntualizzazione della normativa sui ruoli e le responsabilità di alcuni membri del board, oltre quelle conosciute dell’AD e del Presidente, porta ad una maggiore definizione e ad un adeguato disegno delle competenze negli organi di governance.

L’evoluzione riguarda non solo il singolo esponente ma anche la composizione dell’Organo nel suo complesso nell’ambito del quale devono essere presenti oltre che conoscenze generali di gestione e controllo del rischio finanziario, anche conoscenze diversificate sulle diverse materie che impattano sulla gestione dell’intermediario.

Periodici esercizi di autovalutazione degli organi, sostenuti da robuste metodologie, possono aiutare ad identificare la migliore composizione del board per il governo dell’azienda in relazione all’evoluzione del business e dell’organizzazione sia nell’ambito del rinnovo degli organi aziendali che nel corso del mandato degli stessi e, in questo ultimo contesto, la formazione assume un ruolo determinante per accompagnare l’esponente nell’esercizio continuativo della sua funzione specifica