Corre l'auto in Europa, Stellantis brilla a Piazza Affari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata positiva in Borsa per il comparto dell’auto europeo, con l’Euro Stoxx di settore che guida i rialzi. A Piazza Affari Stellantis segue il trend e si piazza tra le società in cima al FTSE MIB, così comeIveco Group, Renault a Parigi, e Volkswagena Francoforte. Per la casa automobilistica italo americana, gli analisti di Banca Akros confermano la raccomandazione d’acquisto con un prezzo obiettivo a 21 euro, dopo i segnali di avvicinamento tra il sindacato dei metalmeccanici americano, United Auto Workers (Uaw), che ha proclamato lo sciopero, e le tre case automobilistiche di Detroit (Ford, General Motors e Stellantis).

«Sembra che i negoziati si stiano avvicinando a un esito positivo», scrivono gli analisti, stimando che il margine operativo rettificato dell’azienda guidata da Tavares possa essere eroso di circa il 3% ogni aumento del 10% della manodopera negli Stati Uniti, assumendo che non vi siano aumenti di prezzo. Nel frattempo, aggiunge il report di Banca Akros, General Motors ha accettato di ripristinare una versione del tradizionale aggiustamento del costo della vita ('Cola'), che si avvicina a ciò che il sindacato ha perso nel 2009.