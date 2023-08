Corre il consumo di protezioni solari che diventano sempre più hi-tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli Italiani, negli ultimi anni, hanno capito l'importanza dei solari per proteggere la pelle dai danni dei raggi ultravioletti. La conferma viene anche dai dati di Cosmetica Italia: già nel 2021 si era registrata una ripresa della vendita dei solari, ma nel 2022 la crescita dei solari e autoabbronzanti è arrivata al 19,6% per un giro di affari di 402 milioni di euro. C'è anche da dire che la scelta dei solari si è molto ampliata, non si tratta più di scegliere la crema in base al proprio fototipo, ma l'offerta comprende: oli, stick, emulsioni, gel, acqua e autoabbronzanti, ritornati di moda, per accontentare tutti i gusti e le varie esigenze, dalla montagna al mare. Le nuove creme solari non proteggono solo dai raggi UV, ma anche dagli infrarossi, luce blu, radicali liberi, con un occhio alla salvaguardia del pianeta, sono sempre più ecosostenibili nella formula e nel packaging.

«È fondamentale prendersi cura della pelle di viso&corpo tutto l'anno, in particolare d'estate, in vista delle lunghe giornate sulla spiaggia sotto il sole -, spiga Maria Gabriella Di Russo, medico estetico e specialista in idrologia a Milano e Formia -. Per evitare che la pelle si disidrati a causa del sole, caldo, salsedine, cloro, ma anche dell'aria condizionata e sbalzi di temperatura, occorre una costante idratazione in modo da mantenere inalterato il rapporto tra acqua e componente lipidica. È importante bere molta acqua, perché ricca di sali minerali e oligoelementi, inoltre aiuta a eliminare le tossine e nutre la pelle dall'interno che risulterà più morbida, tonica e luminosa».

Loading...

Abbronzatura sicura con i solari hi-tech Photogallery14 foto Visualizza

Come preparare la pelle al sole dal medico estetico

Prima di partire per le vacanze ci si può prendere cura della pelle con alcuni trattamenti mirati che preparano l'epidermide anche per l'abbronzatura. «Dal medico estetico si possono eseguire tutti i trattamenti non foto sensibilizzanti per la pelle di viso, collo e décolleté - continua Di Russo -. Indicati i peeling di nuova tecnologia, molto delicati, con acidi ad effetto immediato che donano luminosità e idratazione. Un altro trattamento è la biostimolazione con acido ialuronico e una formula brevettata a base di 8 aminoacidi, 3 antiossidanti, 2 minerali e 1 vitamina per idratare e nutrire la pelle in profondità. Oppure la biostimolazione senza aghi con un gel a base di acido tricloracetico al 33% modulato con perossido d'idrogeno e in combinazione con acido cogico al 5%. Viene applicato con guanti in nitrile e un particolare massaggio sulle aree da trattare. I trattamenti che si possono fare sono: carbossiterapia, botulino, filler a base di acido ialuronico, peeling non fotosensibilizzanti, biorivitalizzazioni e dermoristrutturazioni, biostimolazione senza aghi. Da evitare: lifting al viso, blefaroplastica, liposuzione, lifting braccia e cosce, laser ablativi, laser frazionati con resurfacing, asportazione di macchie e neoformazioni, peeling chimici aggressivi trattamenti depigmentanti per macchie cutanee e depilazione laser. Da non fare tutti i trattamenti foto sensibilizzanti che lasciano la pelle fragile e iper-sensibile, senza uno strato cheratinico sufficiente. Il sole è nemico delle cicatrici, delle medicazioni e della pelle ipersensibilizzata».

Il solare per ogni esigenza

L'offerta dei solari è veramente ampia e per tutte le tasche. Le formule sono leggere non appiccicose e la maggior parte è resistente all'acqua. In più nelle formule de luxe c'è l'aggiunta di antiossidanti per rallentare l'invecchiamento cellulare. Da sapere che il formato spray e il latte solare è preferibile usarlo per il corpo, mentre per il viso meglio la crema e le emulsioni. Gli stick sono indicati per le zone circoscritte come il contorno occhi, labbra e per proteggere i tatuaggi. Le formulazioni dei solari sono sempre più rispettose dell'ambiente, alcuni filtri solari sono dannosi per i coralli e possono provocare lo sbiancamento degli stessi.

Collistar in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, specializzata in Biologia Marina, ha messo a punto la linea Protettivi Solari Certificati Eco-Compatibili con l'ambiente marino. La formula ha richiesto tre anni di studio. I solari per il viso devono essere ultra leggeri, come quello di Fusion Water Magic Spf 50 di Isdin, ricco di acido ialuronico, vitamine E e un'alga ad azione antiossidante. Isdin ha messo a punto anche un solare viso dedicato alle pelli che si arrossano facilmente, Fotoultra Redness Spf 50 che contiene un mix di antiossidanti per ridurre lo stress dei raggi solari. Per le pelli sensibili con tendenza alla rosacea è indicato Heliocare 360º MD A_R Emulsion Spf 50+ di Cantabria Labs, arricchito da un estratto naturale per un'intensa azione riparatrice. Molto pratico il nuovo Spray Solare Delizioso SPF30 di Nuxe per viso&corpo, dalla texture leggera e non appiccicosa. Per mantenere l'abbronzatura è fondamentale applicare il doposole. Lancaster propone Golden Tan Maximizer, la linea comprende 4 prodotti after sun per viso e corpo, con un'azione antiging per prolungare l'abbronzatura fino a un mese. Assicura un colorito dorato e luminoso Sensai Silky Bronze Aftersun Glowing, nella formula un complesso antiossidante per preservare la morbidezza e l'elasticità della pelle.