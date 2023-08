Corre Fila, controllata indiana Doms punta alla quotazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Fila a Piazza Affari dopo che la controllata indiana Doms Industries ha presentato i documenti per quotarsi alla Borsa del paese asiatico. I titoli del gruppo italiano specializzato nei prodotti di cancelleria salgono di oltre cinque punti percentuali, con un massimo toccato a 8,46 euro, registrando una delle migliori performance del listino milanese (FTSE IT All Share e FTSE MIB).

Doms Industries, società indiana di cancelleria di cui Fila ha il 51% del capitale, ha depositato i documenti per un'offerta pubblica iniziale (Ipo) del valore di 12 miliardi di rupie (circa 133 milioni di euro). Secondo il prospetto, per la quotazione, Doms emetterà nuove azioni per un controvalore pari a 3,5 miliardi di rupie (circa 39 milioni di euro) e gli attuali azionisti venderanno azioni per 8,5 miliardi di rupie, con Fila che dovrebbe vendere azioni per un controvalore di 8 miliardi di rupie (circa 89 milioni di euro). Con la maggior parte dei fondi che saranno raccolti attraverso l'Ipo, la società indiana punta ad aprire un nuovo impianto di produzione per aumentare la sua capacità produttiva in India.