La Juventus scatta e vince lo scudetto di giornata sul Ftse Mib I titoli del club bianconero guadagnano terreno in controtendenza, confermando quanto emerso dalla classifica Value Creators di Boston Consulting Group di Paolo Paronetto

Juventus Fc regina di giornata di Piazza Affari: i titoli del club bianconero guadagnano terreno facendo segnare la miglior prestazione di un Ftse Mib complessivamente in calo. Secondo quanto emerso ieri dalla classifica Value Creators di Boston Consulting Group, del resto, è proprio la Juventus la societa' quotata in Borsa che nel corso degli ultimi cinque anni e' stata capace di creare maggior valore per gli investitori. L'analisi, infatti, ha rilevato che il club torinese ha generato un total shareholder return (Tsr) pari al 36%.

Il Tsr e' una metrica elaborata da Bcg che esprime il ritorno complessivo dell'investimento azionario misurando la variazione del prezzo delle azioni e il rendimento dei dividendi distribuiti e reinvestiti. Scorrendo la classifica italiana si trovano poi sul podio Amplifon e Recordati. Al quarto posto ancora Torino, anche se con sede legale in Olanda, con Fiat Chrysler Automobiles.

