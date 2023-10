Corre l’export dei formaggi Dop italiani in Germania: +25% nel primo semestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Corre l’export di formaggi Dop nel mercato tedesco: nel primo semestre del 2023 le denominazione registrano un aumento del 25% a valore, grazie a un fatturato di 262 milioni di euro. Lo fa sapere Afidop, Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp, che dal 7 all’11 ottobre prossimi sarà di scena ad Anuga, il principale evento fieristico europeo per il settore food & beverage, assieme ai Consorzi di Tutela di cinque delle principali denominazioni: Asiago, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana e Taleggio.

Sono dati che testimoniano il crescente successo dei formaggi italiani presso il pubblico tedesco. “Con oltre 23.400 tonnellate esportate nel I semestre 2023, pari al 19% delle esportazioni a livello mondiale - ha detto il presidente Antonio Auricchio - la Germania rappresenta il nostro secondo mercato in Europa dopo la Francia. Un mercato su cui vogliamo continuare a investire, anche per il valore che il popolo tedesco attribuisce ai nostri formaggi Dop, che rappresentano oltre la metà (56%) del nostro export caseario in Germania. Anuga in questo senso è il palcoscenico ideale di promozione per le nostre produzioni, che rimangono un elemento portante della filiera agroalimentare e della dieta mediterranea”.

Fitto il programma di attività di Afidop a Colonia, dallo show cooking con lo chef Domenico Gentile, alla degustazione condotta da Laura Melara-Dürbeck, responsabile dell’Accademia Italiana della cucina a Francoforte, fino al wine pairing con Claudia Stern della Sommelier Union Germany, in collaborazione con l’Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi a Docv, Doc e Igt.