Corre l’influenza: +36% in una settimana. L’impennata dopo 2 anni di (quasi) assenza

Influenza, l’incidenza in Italia dal 2009 a oggi La linea rossa più spessa è la stagione 2022-23. Le linee spezzate nere le stagioni 2020-21 e 2021-22 (la più spessa)

Il grafico sopra dell’Iss mostra l’incidenza delle sindromi influenzali dal 2009-10 a oggi. La curva rossa più spessa rappresenta la stagione 2022-23 attualmente in corso, ed è evidente come mostri un andamento in crescita e abbia già superato quella del 2009-10. Risulta ancora più marcata la differenza con gli ultimi due anni di pandemia. Complici le misure di contenimento per la diffusione del covid e l’utilizzo delle mascherine, nel 2020-21 le sindromi influenzali sono state quasi assenti (è la curva nera spezzata più sottile) mentre nel 2021-22 sono state comunque poco diffuse (curva spezzata più spessa).

Quali ceppi virali stanno girando

Nell’ultima settimana sono stati raccolti attraverso il portale InfluNet 855 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori che afferiscono alla rete. Tra i 717 analizzati, 275 (38,3%) sono risultati positivi al virus influenzale.

In particolare, 274 sono risultati di tipo A (229 di sottotipo H3N2, 5 di sottotipo H1N1pdm09 e 40 non ancora sottotipizzati) e 1 di tipo B.

Tra i campioni analizzati, 29 (4%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, mentre 126 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 63 RSV, 36 rhinovirus, 11 virus parainfluenzali, 8 coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 6 adenovirus e 2 metapneumovirus.

Nel complesso - conclude Influnet - dall'inizio della stagione fino alla settimana, su un totale di 1.511 campioni clinici raccolti dai diversi laboratori, 531 (35,1%) sono risultati positivi al virus influenzale, di cui 529 di tipo A (99,6%) e 2 di tipo B (0,4%).