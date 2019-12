Corre Londra, forti rialzi per titoli immobiliari e finanziari Dopo un avvio in rosso sulla scia del rafforzamento della sterlina, il Ftse100 si è allineato alle altre Borse del Vecchio Continente e festeggia il risultato delle elezioni nel Regno Unito. Per gli investitori, la netta vittoria di Boris Johnson permetterà di avere una Brexit ordinata. di Flavia Carletti

La Borsa di Londra si allinea con le altre Borse europee e festeggia la vittoria del partito conservatore alle elezioni. Il Ftse100 aveva avviato le contrattazioni in calo, risentendo del forte balzo della sterlina nei confronti su euro, ai massimi da dicembre 2016, e sul dollaro, ai massimi da maggio 2018. Dopo i primi scambi in rosso, l'inversione di rotta e ora l'indice si apprezza dell'1%. Sono molti i titoli del Ftse100 alla Borsa di Londra che registrano forti progressi. In testa all'indice c'è Persimmon Plc, uno dei principali costruttori del Regno Unito, con un rialzo del 13%. Secondo il commento di Ig bank, proprio il comparto immobiliare è uno di quelli che più potrà beneficiare della vittoria dei Tories, per la speranza di un ritorno alla crescita economica. Inoltre, con la sconfitta dei Laburisti, tramontano le proposte di politica economica di Jeremy Corbyn, soprattutto quelle in campo fiscale, considerate "punitive" per i ceti più alti. In evidenza anche il settore finanziario, Barclays sale del 7,7% e Lloyds Banking Group del 9,8%, quando Royal Bank of Scotland guadagna l'11%. Con una maggioranza così solida, i Conservatori potranno votare l'accordo raggiunto a ottobre scorso tra Londra e Bruxelles sull'uscita dall'Unione europea e sembra quindi scampato il pericolo sulla hard Brexit e gli investitori quindi si aspettano che le istituzioni finanziarie inglesi continueranno ad avere un accesso al mercato Ue senza interventi eccessivamente onerosi.

