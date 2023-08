Corre il mercato delle fragranze d’ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Corre il mercato globale dei diffusori per ambiente: entro il 2030 raggiungerà il valore di 4 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale del 5,5%: lo rivela un rapporto Grand View Research che mostra come il settore abbia subito, negli ultimi anni, una crescita e una trasformazione significative con un costante aumento dell’interesse dei consumatori per i benefici terapeutici dei profumi all'interno di case, uffici, hotel, ospedali, banche, automobili e punti vendita. Senza dimenticare l'impatto della tecnologia grazie a diffusori sempre più smart.

Il Nord America (Usa e Canada) è l'area con la quota di mercato maggiore con oltre il 35% nel 2022 ma è l'Asia Pacifico, che comprende nazioni quali Cina, India e Giappone, la zona con le migliori potenzialità di sviluppo con un tasso di crescita del 7% entro il 2030. I diffusori di aromi rappresentano la quota di mercato maggiore, grazie alla loro praticità, sicurezza e all'ampia scelta di fragranze. Inoltre offrono profumi di lunga durata, richiedono una manutenzione minima e sono anche degli attraenti oggetti di arredamento e design.

Ma quali sono i driver principali alla base dello sviluppo del mercato dei diffusori d'ambiente per la casa? In primis c'è sicuramente la capacità dei diversi profumi di migliorare l'umore, ridurre lo stress e aumentare le vendite, creando un'atmosfera rilassante e distensiva, riuscendo così ad attrarre i consumatori che danno priorità al benessere e a trasformare un ambiente andando a stimolare quello che è il senso dell'olfatto e facendo percepire immediatamente una sensazione di lusso e stile, indipendentemente dalla fragranza utilizzata.

Non va poi dimenticato l'impatto dell'innovazione che sta rivoluzionando il settore dei diffusori grazie allo sviluppo di dispositivi e prodotti intelligenti, smart e connessi che possono essere controllati anche a distanza via app e svolgono un ruolo cruciale nell’attrarre i clienti e nel mantenere il vantaggio sulla concorrenza. La tecnologia sta rivoluzionando il settore dei diffusori di fragranze grazie a diffusori intelligenti, metodi di diffusione avanzati, personalizzazione del profumo, ecosistemi connessi e funzioni di sicurezza avanzate. I diffusori intelligenti possono essere controllati a distanza, mentre i metodi di diffusione avanzati assicurano una dispersione efficiente e coerente della fragranza. Le piattaforme di personalizzazione dei profumi consentono agli utenti di creare fragranze personalizzate, mentre gli ecosistemi connessi integrano i diffusori nei sistemi domestici intelligenti. Le caratteristiche di sicurezza migliorate garantiscono un funzionamento protetto.

La tecnologia offre anche ai consumatori la possibilità di creare fragranze ad hoc: «I consumatori sono alla ricerca di esperienze sensoriali personalizzate in grado di soddisfare quelle che sono le preferenze individuali, i gusti e lo stile di vita – dichiara Guido Sperzaga, ceo di Aroma 24/7 Italy, brand di fragranze per ambienti e sistemi di diffusione -. Una tendenza che spinge i grandi marchi attivi sul mercato a creare e offrire ad aziende, punti vendita e privati delle opzioni per la creazione di miscele di fragranze personalizzabili che abbiano la capacità di rendere il proprio ambiente unico e avvolgente, sin dal momento in cui si apre la porta d'ingresso. La diffusione di un profumo caratteristico genera, infatti, un legame forte con i clienti e contribuisce a creare dei ricordi indimenticabili e delle ambientazioni sofisticate anche all'interno dei locali domestici che li fidelizzano ancora di più al brand».