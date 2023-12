Corre Novo Nordisk, accordo in India anti contraffazione farmaco dimagrante

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta brillante per Novo Nordisk, grazie alle indiscrezioni di stampa circa un accordo in India con uno dei maggiori portali di e-commerce per mettere fine alle vendite illegali del suo prodotto più famoso, il farmaco dimagrante Wegovy. Il titolo del gruppo farmaceutico danese, primo per capitalizzazione di Borsa in Europa, è arrivato a guadagnare oltre due punti. Rispetto all'inizio dell'anno la quotazione guadagna il 44%. Novo Nordisk e IndiaMart hanno sviluppato congiuntamente un protocollo per identificare e rimuovere le inserzioni non autorizzate di Wegovy sul mercato online indiano. Sulla scia dei colloqui avvenuti in ottobre, IndiaMart ha rimosso dozzine di annunci dalla sua piattaforma perché il semaglutide, il principio attivo di Wegovy, non è stato ancora approvato per la vendita in India.

La legge indiana consente la vendita di farmaci approvati all'estero solo dopo aver ottenuto una licenza di importazione e Novo Nordisk mira a lanciare ufficialmente Wegovy in India nel 2026 dopo aver ottenuto le approvazioni normative. L’equipe legale di Novo ha sviluppato assieme ai dirigenti di IndiaMart una “struttura” che permette di allertare il mercato online sugli annunci da parte di contraffattori allo scopo di ridurre le vendite illegali, hanno dichiarato le fonti. Sul portale ci sarebbero peraltro ancora alcune offerte di Wegovy o presunto tale. Novo Nordisk è l’unico detentore del brevetto del semaglutide, il principio attivo del Wegovy e dell'Ozempic, il farmaco contro il diabete. L’enorme domanda per il farmaco dimagrante ha alimentato una vera e propria ondata mondiale di versioni contraffatte della terapia. IndiaMart è una delle principali piattaforme online in India e ha ammesso in passato di esercitare un controllo minimo su quello che è annunciato e venduto sul suo portale. Lo scorso anno un’agenzia governativa statunitense la ha inserita sui mercati a rischio, sottolineando che la presenza di prodotti contraffatti sul suo portale era «fonte di grave preoccupazione».

Novo ha lanciato il Wegovy negli Usa nel 2021 e in seguito su vari mercati europei. La società danese fa fatica a fare fronte alla crescente domanda alimentata dalla crisi mondiale dell’obesità. Wegovy, così come l’Ozempic e il Mounjaro e lo Zepbound d'Eli Lilly, appartengono alla classe delle terapie sviluppate all’origine per controllare la glicemia nei pazienti affetti da diabete di tipo 2. Il Wegovy induce una perdita di peso perché agisce sul sistema endocrino per regolare l'appetito e la sazietà. Una scatola del farmaco introdotta legalmente e contenente tre dosi iniettabili costa circa 1.200 euro, secondo l’Indian Pharma Network, una società privata con sede a New Delhi che si occupa di importazione di farmaci. Su IndiaMart, una confezione di quattro dosi che pretendono di essere di Wegovy è venduta a partire da 18mila rupie (circa 216 dollari). Gli analisti di Barclays hanno confermato il 'buy' sul titolo Novo, con un obiettivo di prezzo invariato di 825 corone danesi.