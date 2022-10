Corre Tim con il nuovo governo, si punta su progetto FdI per riassetto rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Balzo di Telecom Italia a Piazza Affari dove il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 4%. Le quotazioni sono alimentate, secondo gli operatori, dall'insediamento del nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni che dovrebbe ora far ripartire i dossier relativi al riassetto del gruppo secondo le linee guida tracciate dal ceo Pietro Labriola. In particolare il mercato guarda alla nomina dei sottosegretari e alle deleghe che verranno assegnate all'interno del nuovo esecutivo aspettando di capire se un ruolo chiave sul tema delle telecomunicazioni verrà affidato ad Alessio Butti, responsabile tlc di Fratelli d'Italia: il senatore è tra gli ideatori del cosiddetto piano Minerva che prevede un riassetto attraverso innanzi tutto un'opa di Cdp su Tim e un successivo scorporo delle attività. Tale ipotesi, alternativa a quella dell'immediata aggregazione tra l'infrastruttura di rete di Tim e Open Fiber, aveva già più volte acceso l'attenzione del mercato durante la campagna elettorale.

Akros alza target a buy

Secondo gli analisti di Akros, che hanno alzato la propria raccomandazione sul titolo passando da "Accumulate" a "Buy", saranno le scelte sul lato corporate di Tim a guidare l'interesse del mercato nei prossimi mesi mentre la trimestrale che sarà approvata nella prima parte di novembre non dovrebbe riservare sorprese: gli analisti si aspettano un trimestre caratterizzato da una crescita dei ricavi in Brasile superiore al 20% anno su anno, un calo mid-single digit (-5% circa) nei ricavi domestici dell'attività dei servizi che mostreranno un ebitda in flessione di quasi il 20% (high teens).