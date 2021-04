Corre Wall Street, Milano in frenata. Cosa è cambiato sui mercati

3' di lettura

Settimana a due facce quella appena trascorsa per i principali indici mondiali. I listini Usa hanno accelerato al rialzo con S&P 500 e Nasdaq in progresso rispettivamente del 2% e del 3% grazie ai buoni dati macro e all’atteggiamento ancora accomodante della Fed. Segno opposto per molti mercati Emergenti a partire ancora una volta dalla Cina. L’indice di Shanghai ha lasciato sul terreno oltre il 2% e mantiene una perdita a due cifre dal top di febbraio. In flessione anche Piazza Affari, sottotono...