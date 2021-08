«Correre in moto obbliga a un allenamento continuo. Bisogna essere dei veri atleti»

È cambiato il motociclismo dal tuo esordio? Direi di no. Quando ho cominciato la trasformazione era già in corso. Non ho vissuto il cambiamento. Lavoro duro e allentamento anche nei giorni in cui non si corre: essere pilota per me è sempre stato così.

Una determinazione che ti ha fatto diventare campione del mondo in Moto 2. Quando ho vinto è stato un giorno bellissimo. Ho pensato ai grandi sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia per arrivare a quel livello. Di sicuro quel titolo per me ha significato una grande soddisfazione e un punto di partenza. Correre in moto è uno sport in cui bisogna guardare avanti e puntare a migliorarsi.

E infatti è arrivato il secondo posto del 2020 nella classe regina, la MotoGP. È stata una stagione indubbiamente molto positiva in cui siamo riusciti a sfruttare al meglio la moto che avevamo a disposizione. Per quest'anno non ho aspettative particolari, ma lavorerò sodo per raggiungere il massimo.