CorriBiccocca raddoppia La gara inclusiva festeggia i 25 anni dell’università

Tra le realtà del quartiere Bicocca che hanno già confermato la presenza al Manager Trophy ci sarà anche il Gruppo 24 Ore, che ha scelto di sposare la manifestazione anche in qualità di media partner. «Lo sport è uno strumento formidabile di inclusione e sostenibilità, oltre ad essere un veicolo importante per trasmettere valori universali come lealtà, impegno, spirito di squadra –sottolinea l’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero -. Manifestazioni come queste sono per noi l’occasione anche per rafforzare il legame con il distretto Bicocca, una realtà che si sta distinguendo non solo dal punto di vista industriale, tecnologico e culturale ma anche sociale».

«L’edizione 2023 di CorriBicocca sarà uno degli eventi sportivi con i quali desideriamo unirci ai festeggiamenti per i 25 anni di Storia dell’Ateneo – spiega il presidente del Cus Milano, Alessandro Castelli -. Sono stati davvero 25 anni di crescita per l’Università che ha fin dall’inizio scelto di completare l’offerta didattica con anche un’offerta sportiva importante che avesse il supporto di una adeguata impiantistica. Gli investimenti fatti dall’Ateneo sul Bicocca Stadium (ex Pro Patria) sono sotto gli occhi di tutti».

Loading...