Corribicocca, al via la gara di solidarietà per i giovani dell’Asilo Mariuccia

Anche per questa edizione di CorriBicocca sono tre le formule (tutte omologate FIDAL) fra cui scegliere al momento dell’iscrizione: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva.

Tra le novità di quest’anno, la possibilità di partecipare con tutta la famiglia ad un prezzo ridotto: iscrivendo almeno due adulti e fino a tre under-14 è possibile usufruire di una tariffa speciale. Confermate anche le tariffe scontate per studenti, dipendenti e alumni dell’Università di Milano-Bicocca e per i gruppi con oltre 20 persone.

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 ottobre sul sito www.corribicocca.it. Un’altra novità dell’edizione 2022 è l’assegnazione del titolo universitario regionale: lo studente e la studentessa che taglieranno per primi il traguardo dei 10 chilometri competitivi otterranno l’ambito premio agonistico riconosciuto dal CUSI.

Confermato il “Trofeo Bicocca”, assegnato al dipartimento universitario (comprensivo di studenti, docenti e dipendenti) che iscriverà più persone alla gara. Il riconoscimento va ad affiancarsi alle medaglie previste per la corsa agonistica, a quelle dedicate ai primi tre classificati universitari (maschile e femminile) e alla medaglia speciale per il partecipante junior più assiduo: il bambino o la bambina che non ha mai mancato l’appuntamento con la CorriBicocca partecipando a tutte le edizioni.

«L’Università Bicocca si impegna con tutte le sue attività nella creazione di una comunità inclusiva, che non lasci indietro nessuno – ha dichiarato la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni – è per questo che abbiamo scelto di sostenere il progetto della Fondazione Asilo Mariuccia, abbracciando con convinzione l’idea che lo sport sia un elemento centrale del percorso educativo dei giovani, in qualsiasi condizione sociale o economica essi si trovino. Con questo sodalizio CorriBicocca si conferma la gara dell’inclusività, oltre che una giornata di festa per la comunità accademica».