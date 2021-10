Corridoi umanitari, la strada degli ingressi legali per evitare le stragi del Mediterraneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Mediterraneo si continua a morire. In quel Mediterraneo che Papa Francesco ha definito «il più grande cimitero d’Europa», invocando «percorsi regolari di migrazione», chiedendo alla comunità internazionale di cercare soluzioni comuni. Concrete e durevoli, per la gestione dei flussi migratori in Libia e nel Ma re nostrum. Nel 2021 sono giunti in Italia via mare 52.820 migranti, di cui 7.267 minori non accompagnati. Loro si sono salvati, ma nel Mediterraneo si muore ancora. Oggi come ieri. In stragi che sono spesso drammi dimenticati dall’indifferenza e dalle porte chiuse dell’Europa. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni almeno 1.146 persone sono morte in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa nella prima metà del 2021.

Impagliazzo: «I corridoi umanitari hanno salvato tante vite umane»

La strada è quella dei corridoi umanitari

La strada da percorrere è quella dei corridoi umanitari, un modo per far arrivare legalmente i migranti in Italia. Una strada imboccata da un progetto-pilota di Comunità di Sant'Egidio, Cei-Caritas, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, completamente autofinanziato. Il primo siglato il 15 dicembre 2015 che ha portato in Italia mille rifugiati dal Libano. Poi ha interessato eritrei, somali, sudanesi, etiopi e nigeriani. Lo spunto giuridico è stato trovato nell’articolo 25 del regolamento (Ce) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 che prevede la possibilità per gli Stati della Ue di emettere visti umanitari a territorialità limitate, dunque validi per un singolo paese. Un progetto che ha fatto scuola in Europa, replicato da Francia, Belgio, Andorra e Principato di Monaco.

Percorsi legali nati per contrastare scafisti e trafficanti di esseri umani

Nati per contrastare il business degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani ed evitare i viaggi della morte sulle carrette del mare, i corridoi vogliono offrire una via di accesso legale e sicura. Percorsi interamente autofinanziati. I profughi che arrivano in Italia sono infatti accolti a spese delle associazioni firmatarie dei protocolli d’intesa, ospitati in strutture o case private. Si arriva con un visto umanitario e si procede poi alla domanda di asilo. Chi giunge in Italia viene subito inserito in percorsi di integrazione che vanno dall’insegnamento della lingua italiana all’iscrizione a scuola dei bambini, fino all’avviamento al lavoro. L’accesso ai programmi è riservato a persone in condizioni di vulnerabilità (vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone disabili). Le associazioni predispongono un elenco di potenziali beneficiari che viene vagliato dalle autorità per i controlli. Poi i consolati italiani rilasciano dei visti “con validità territoriale limitata”. Ne parliamo con Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio.

Perché è necessario ripristinare i corridoi umanitari?

«Perchè ci sono troppe morti in mare, ci sono tante sofferenze di persone che non trovando vie legali per giungere in Europa, usano le vie illegali che spesso provocano sofferenza e morte».

Il canale di ingresso legale si è dimostrato utile?

«Molto utile, ha salvato migliaia di vite umane. Vite di donne, di bambini, di uomini, di persone malate».