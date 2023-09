Corrono (+7%) gli incassi dei centri commerciali e ritornano ai livelli pre pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei primi sei mesi del 2023 le vendite dei centri commerciali mettono a segno un +7% sul 2022 e superano i livelli del 2019. Il comparto manifesta una netta ripresa confermata anche dal +10,6% degli ingressi ma in questo caso senza agganciare i valore pre pandemia a causa di un gap del -9,4%. Il ritorno ai livelli pre Covid è previsto nel primo semestre 2024. Questi i numeri della prima edizione dell’Osservatorio Cncc - EY sull’andamento dei centri commerciali analizzando un panel rappresentativo a cui partecipano 300 strutture pari a circa 10mila punti vendita.

I trend dell’Osservatorio

Il quadro che emerge dall’analisi dai risultati dell’Osservatorio CNCC conferma l'apprezzamento da parte della clientela del format centro commerciale; a fronte di un’affluenza non ancora ai livelli pre-Covid, ma con trend di crescita sempre più consistenti. Si evidenzia un importante incremento dello scontrino medio o del numero di transazioni per visita, un cambiamento nelle abitudini di spesa che era già stato intercettato lo scorso anno. Addentrandoci nei numeri, dal raffronto del fatturato del primo semestre 2023 con lo stesso periodo del 2022 si confermano gli ottimi risultati già evidenziati alla fine dello scorso anno per la quasi totalità delle categorie merceologiche, che riportano tutte un andamento in crescita, ad esclusione dell’elettronica di consumo che presenta una flessione del -5,3%. Il comparto dell'elettronica viene, infatti, da anni di ottime performances favorite dai contributi per lo switch off nel 2019 e dall’impulso in fase di pandemia verso gli acquisti a distanza.Le aziende del settore si stanno orientando sempre più sulla multicanalità, coordinando congiuntamente le vendite e il servizio tra canale online e canale fisico. La migliore performance è data certamente dall'accelerazione della ristorazione (+25,1%), seguita da cura persona e salute (+13,2%), cultura tempo libero e regali (+10,5%), abbigliamento (+7,1%), attività di servizi (+8,2%) e beni per la casa (+1,3%).

Il confronto

L’Osservatorio confronta anche i dati del primo semestre 2023 e del 2019: Le categorie merceologiche con andamento positivo sono beni per la casa (+2,2%) e cultura tempo libero e regali (+12%), così come anche cura della persona, salute (+6,4%), oltre alla ristorazione che registra il miglior trend con una crescita del 9,1%. In calo, oltre alla citata elettronica di consumo, anche l'abbigliamento (-0,8%) e le attività di servizi (-5,9%). Un altro aspetto interessante riguarda le vendite rapportate alle classi dimensionali dei negozi, da cui si evince che le grandi superfici e i negozi di piccole dimensioni hanno ormai sostanzialmente recuperato i livelli pre-Covid, mentre i negozi di medie dimensioni registrano delle crescite superiori. Certamente i valori di fatturato del primo semestre 2023 sono stati positivamente influenzati dall'inflazione, anche se i dati raccolti dall'Osservatorio CNCC-EY sono stati meno colpiti dall'aumento dei prezzi rispetto ai tassi di inflazione complessivi medi registrati a livello nazionale. Infatti, la maggiore spinta inflattiva è stata registrata per classi di beni non trattati dai punti di vendita facenti parte del panel, i cosiddetti “despecializzati” (in primis supermercati e ipermercati), o in generale beni non commercializzati nei Centri Commerciali (ad es. energia e carburanti, spese per trasporto, ecc.). Inoltre, tra le classi merceologiche oggetto della rilevazione, alcune tipologie specifiche che caratterizzano le gallerie dei Centri Commerciali, quali l'abbigliamento e l'elettronica, hanno registrato nell'ultimo anno crescite molto limitate dei prezzi seppur nello scenario generale di crescita dell'inflazione.