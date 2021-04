Corrono le Borse, in frenata solo India e Cina: continuerà?

3' di lettura

Le principali Borse internazionali continuano a puntare verso l’alto. I segnali congiunturali robusti soprattutto negli States e l’avanzata dei piani vaccinali rappresentano la benzina di questo rally anche se il Covid è tutt’altro che sconfitto. Le uniche eccezioni in settimana sono arrivate dalla frenata dei listini di India, zavorrata dai contagi, e Cina. Il caso di Shanghai non passa inosservato perché la piazza finanziaria non riesce a risollevarsi dalla correzione nonostante un rialzo storico...