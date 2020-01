Corrono i fondi pensione: +7,2% nel 2019. Dal 2009 +3,6% l’anno Bene i negoziali, ancora meglio i fondi aperti: +8,3%. I dati diffusi dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione evidenziano rendimenti molto positivi nel breve termine ma soprattutto nel medio. Adesioni a due facce di Marco lo Conte

Un anno forse irripetibile per i fondi pensione: i dati statistici diffusi dalla Covip, commissione di vigilanza sui fondi pensione, evidenziano rendimenti di tutto rispetto per gli strumenti di previdenza complementare italiana, con una dinamica almeno in parte positiva anche in materia di adesione. Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i fondi di categoria o negoziali registrano una performance del 7,2%, dato medio tra lo 0,7% dei comparti obbligazionari puri e il 12,3% delle linee a maggior componente azionaria. Meglio ancora i fondi pensione aperti che chiudono l’anno a +8,3%, media tra il + 3% del garantito e il più 14,8% dei comparti azionari. Diversificato il risultato delle polizze previdenziali: i Pip collegati a gestione separata, quelli più diffusi, chiudono a +1,7%, mentre quelli agganciati a fondi comuni (unit linked) segnano un +12,2%. La rivalutazione del trattamento di fine rapporto si è fermata nello stesso periodo all’1,5%.

I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE 2019 Dati in percentuale (Fonte: Covip)

Effetto Borsa

Le gestioni previdenziali hanno beneficiato ampiamente del positivo andamento lo scorso anno dei mercati internazionali, che hanno visto gli indici azionari salire di circa il 30%, mentre i titoli di Stato e le obbligazioni hanno continuato a beneficiare del Quantitative easing delle banche centrali, Bce in primis, facendo salire il prezzo dei bond presenti nei portafogli dei gestori cui i fondi pensione affidano i mandati. Conseguentemente al basso livello delle cedole dei titoli a tasso fisso.

Il medio termine

Un anno irripetibile, forse: per amore di statistica, è il caso di sottolineare che negli ultimi vent’anni ci sono stati anni con rendimenti ancora migliori. Nel 2005 i negoziali (ma il discorso è replicabile per i fondi aperti e per i Pip unit linked) avevano incassato un +7,5% e nel 2012 un ancora più rotondo 8,2%, risultato - in questo caso, del poderoso rimbalzo dei mercati dopo l’anno nero dei titoli di Stato italiani, il 2011, in cui andò in scena la corposa vendita dei titoli di Stato italiani da parte degli investitori istituzionali. Qualcosa del genere è andato in scena in questo ultimo biennio, anche se il pur negativo 2018 non è paragonabile con il 2011.

Ma ancora più confortanti sono i dati complessivi a dieci anni, al netto cioè delle oscillazioni registrate in questi anni, che dal 2009 vedono risultati medi annui per i negoziali del 3,6%, per gli aperti del 3,8%, dei Pip legati a gestioni separate del 2,6% e legati a fondi comuni del 3,8%. A fronte di un Tfr rivalutato del 2%.

I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE A DIECI ANNI Dati in percentuale (Fonte: Covip)

La lezione dello spread

Proprio per scongiurare gli effetti negasti della salita dello spread per le pensioni di secondo pilastro, i fondi pensione hanno deciso in questi anni di ridurre la componente di titoli di Stato italiani nei portafogli, puntando a una maggiore diversificazione di portafoglio che in prospettiva si allarga sempre più a strumenti decorrelati che investono nell’economia reale (come il progetto Iride e il progetto Assofondipensione/Cdp).