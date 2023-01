Corrotti e corruttori mimetizzati nella città dei lobbisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

A poco più di un mese dalla sua rivelazione giudiziaria, il Qatargate si presenta come un intrigo politico, i cui moventi restano, ancora oggi, quasi tutti da chiarire.

Da un lato – quello dei presunti corrotti –, esso coinvolge, almeno in queste prime fasi dell’inchiesta, una manciata di parlamentari europei, e i loro collaboratori personali, chiaramente insufficienti per poter da soli condizionare le votazioni o le prese di posizione di un’istituzione composta da 705 deputati, eletti in 27 Stati membri, ripartiti tra otto gruppi politici e nella quale le risoluzioni dell’aula sono adottate, nella migliore delle ipotesi, a maggioranza. Un consenso molto difficile da raggiungere, operando con poche persone e sotto traccia. Se si tratta invece di chiedere loro un intervento in aula della durata di un minuto, allora la posta ricevuta in cambio sembra davvero sproporzionata. In tali circostanze, è quindi probabile che ci siano in libertà altri corrotti che, mimetizzandosi tra i banchi della democrazia, sperano di farla ancora franca.

Dall’altro lato della storia – quello dei corruttori –, lo scandalo riguarda cittadini di Stati terzi, decisi a corrompere i “deputati” dell’Ue per nascondere agli occhi dell’opinione pubblica, anzitutto dei loro Paesi, precise violazioni di diritti umani imputabili ai loro governi.

Un disegno criminoso tecnicamente inusuale, perché incentrato su un sistema di corruzione “politica” dell’istituzione democratica dell’Ue (ma architettato da soggetti esterni) e politicamente inusitato perché moralmente inammissibile.

I detti “deputati” europei, per avidità di denaro, si sarebbero adoperati per realizzare un obiettivo non diretto a procurare un vantaggio materiale ai loro corruttori ma volto a coprire comportamenti gravemente anti-umanitari commessi dai loro governi e comunque contrari ai valori fondamentali su cui si basa l’Ue. Primi, tra tutti, quelli «del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani» (art.2 Tue). È questa l’immoralità politica di questo nuovo pactum sceleris. Al quale non è escluso si possa aggiungere anche l’intento, da parte dei corruttori, di minare la credibilità politica mediterranea dell’Unione. È innegabile che questa operazione, abbia conseguito un amarissimo risultato: quello di pregiudicare seriamente, dentro e fuori l’Europa, l’immagine e la reputazione non solo del Parlamento europeo ma anche quelle dell’Ue nel suo insieme.