Corruzione, il 78% dei casi si chiude con un accordo negoziale. Ma mancano standard internazionali

«Il gruppo di lavoro sulla corruzione dell’Ocse - spiega Kos - sta affrontando il processo di aggiornamento della “Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions” adottata nel 2009, tentando di stabilire per gli accordi negoziali alcuni standard basilari che siano condivisi a livello internazionale».

Il testo finale contenente tali standard sarà prevedibilmente adottato durante il 2020, momento in cui il working group inizierà anche a monitorarne l’implementazione.

La lotta contro la corruzione, soprattutto alla corruzione internazionale, richiede, secondo Nicola Bonucci, direttore degli affari legali Ocse, tre elementi fondamentali: «Pazienza, coerenza, e perseveranza. Se si pensa che vent’anni fa l’infrazione non esisteva in alcun paese al mondo salvo gli Stati Uniti il cammino percorso appare gigantesco ma le inchieste internazionali sono lunghe e difficili». Ed è in questo ambito che conviene inserire in Italia il «settlement» chiamato patteggiamento. «Questo comporta degli indubbi vantaggi in termini di celerità e permette di sovrastare alcuni degli ostacoli legati all’onere della prova - aggiunge Bonucci -. Ciò detto, la procedura di patteggiamento non è esente da critiche: trasparenza insufficiente, incertezza della pena, pressione politica od altra. In fin dei conti il patteggiamento è uno strumento utile ma non costituisce la soluzione miracolo».