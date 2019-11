Corruzione all’Ortomercato di Milano: domiciliari per il dg della Sogemi

Per quanto riguarda la corruzione di Zani, il direttore di Sogemi avrebbe ricevuto da Gnoli regali, cene e il restauro di un mobile antico di pregio, più l’assunzione di un’amica in una cooperativa.

Nel provvedimento si legge che «Zani e Gnoli avevano uno stretto rapporto d’amicizia e professionale - ha spiegato il capo della Squadra mobile, Marco Calì - In diverse occasioni, l’allora direttore di Sogemi è intervenuto per ridimensionare le sanzioni che colpivano la società di Gnoli, sorpresa dagli ispettori in difetto con la consegna mensile delle rendicontazioni contabili. Sanzioni che prevedono la sospensione dell’attività all’Ortomercato anche per 15 giorni, con multe da 2mila euro al giorno. Zani, intervenendo personalmente, tra le altre cose diminuiva i giorni di sospensione. I due si frequentavano spesso - ha continuato Calì

- ma a un certo punto la loro vicinanza è diventata troppo

evidente e così hanno iniziato a comunicare in modo criptato, con squilli e telefonate monosillabi».

La rete di Ageas

La Ageas è un consorzio cooperativo, uno dei vincitori del bando indetto da Sogemi per l’ortomercato, che però utilizza fornitori all’interno dell’area per la logistica e il trasporto, e non compare direttamente con il suo nome. Adesso sta usando la Full Service. Lavora con Sogemi da circa 10 anni.

È stato spesso oggetto di denunce da parte delle associazioni cooperative perché, dicono le concorrenti, avrebbe offerto prezzi troppo bassi, non sostenibili finanziariamente, alterando il mercato. Il sospetto delle associazioni cooperative, tra cui Legacoop e Confcooperative, è che le cooperative vengano utilizzate per evadere l’Iva, non pagare i contributi ai lavoratori (se non addirittura i salari) e poi vengano fatte fallire.