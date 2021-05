Corruzione, arrestato Franco Landella (Lega) sindaco dimissionario di Foggia

Ora l'arresto seguito anche alle perquisizioni effettuate nei giorni scorsi nella casa dei Landella dove furono rinvenuti quasi 7.000 euro in contanti definiti dai coniugi risparmi dei figli.

Non ci sarà dunque un Landella 2, la Commissione di accesso agli atti, insediata dal ministero degli Interni il 9 marzo proseguirà i lavori fino al 9 giugno e, quasi sicuramente, parte oggi il count down per lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina del commissario prefettizio per almeno un anno, prima di nuove elezioni comunali.