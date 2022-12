Mazzette dal Qatar al Parlamento Ue, 7 fermi: tra loro ex europarlamentare Antonio Panzeri e la vicepresidente Kaili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sette persone, tra cui l’ex europarlamentare italiano del gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) Antonio Panzeri e il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Etuc) Luca Visentini sono state fermate nel quadro di un’inchiesta dei giudici belgi su un’organizzazione criminale che si sarebbe «infiltrata nel cuore del Parlamento europeo ed è sospettata di ingerenza nella politica Ue e di corruzione da parte del Qatar»

Lo affermano i giornali Le Soir e Knack secondo i quali nella mattina del 9 dicembre «la polizia giudiziaria federale ha condotto 14 perquisizioni in diversi comuni di Bruxelles, in particolare a Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest».

Inoltre, è stato eseguito nella Bergamasca il mandato di arresto europeo anche nei confronti della moglie e della figlia di Pier Antonio Panzeri, che risulta avere ancora casa a Calusco d’Adda, il paese del bergamasco di cui è originario: proprio lì sarebbero state rintracciate la moglie di Panzeri, Maria Colleoni, 67 anni, e la figlia Silvia, 38. Le donne si trovano ora in carcere a Bergamo, dove sono state accompagnate in base al mandato che prevede la custodia cautelare in carcere.

La Procura ha indicato che si tratta di un’indagine su presunte organizzazioni criminali, corruzione e riciclaggio di denaro avviata a metà dell’anno.

Potrebbe essere coinvolta anche la vicepresidente del Parlamento europeo. «La casa della socialdemocratica greca Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, è stata perquisita. Il suo compagno è stato intercettato al mattino. Entrambi sono indagati per corruzione». È quanto scrive il quotidiano Le Soir. In serata la polizia belga ha fermato a Bruxelles Eva Kaili. Lo ha riferito all’Afp una fonte vicina alle indagini.

Il sospetto degli inquirenti belgi è che il Qatar abbia trasferito denaro a persone che rivestono incarichi importanti in posizioni rilevanti nel Parlamento europeo. La procura non ha citato il Qatar, ma i due giornali affermano che diverse fonti hanno confermato che si tratti proprio di quel paese dove si stanno svolgendo i mondiali di calcio. La procura federale ha confermato i 4 fermi. Gli altri due coinvolti sarebbero un assistente parlamentare e il direttore di una Ong. Le Soir e Knack riportano che sono state fatte delle perquisizioni tra cui quella nella sede di una Ong fondata da Panzeri, «Fight Impunity». Nell'abitazione dell'ex segretario della Camera del lavoro di Milano sarebbero stati trovati 600 mila euro cash.

L'obiettivo del Qatar sarebbe stato di promuovere l'immagine del paese per i mondiali e propagandare i progressi nella tutela dei diritti umani e nelle condizioni di lavoro dei migranti.

La Procura ha indicato che “un paese del Golfo è sospettato di influenzare le decisioni economiche e politiche del ParlamentoeEuropeo, versando somme di denaro o offrendo regali importanti a delle persone che hanno una posizione politica e/o strategica all’interno del Parlamento Europeo”. Complessivamente sono state effettate 16 perquisizioni.