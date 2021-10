Additivo Adblue, scorte in esaurimento e rischio stop per i trasporti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

C’è chi si accaparra i flaconi di AdBlue a pacchi interi, come se fossero i fardelli da sei bottiglie dell’acqua gasata. C’è chi cerca l’Adblue da un’area di servizio all’altra, senza mai spegnere il motore per il timore di non poterlo riaccendere. I magazzini all’ingrosso e le catene del bricolage e del fai-da-te si svuotano con la velocità con cui si dissolvevano un anno e mezzo fa le penne lisce dagli scaffali degli accaparratori pandemici. Problema numero uno, con il metano sempre più caro (e sempre più raro) non si riesce a produrre abbastanza AdBlue, l’additivo che taglia le emissioni di azoto dei motori diesel Euro6.

Il costo di fabbricazione è diventato più alto del costo di vendita.

E quando sui veicoli si svuota il piccolo serbatoio di additivo, il motore smette di funzionare. Non si riaccende finché il serbatoietto resta secco.

Nei motori diesel di nuova generazione, un indicatore segna il prossimo esaurimento del composto antismog. Quando il piccolo serbatoio è vuoto, il motore continua a funzionare fino al primo spegnimento e da quel momento la centralina d’avviamento non lascia riaccendere il motore finché non si rabbbocca il liquido, tranne i casi di espedienti ad alto inquinamento adottati in emergenza da qualche camionista d’arrembaggio e da qualche riparatore abile più nel maneggio che nella meccanica.

Loading...

L’allarme dei camionisti: la Fai Conftrasporto

Sono in allarme le associazioni di camionisti e di trasportatori.

«Subiamo un rincaro pazzesco dei costi di gestione e dei costi operativi e ciò colpisce soprattutto chi ha mezzi nuovi e molto efficienti», rileva Andrea Manfron, segretario generale della Fai Conftrasporto. «Chi ha investito con mezzi nuovi alimentati a metano liquefatto, il Gnl, subisce prezzi di rifornimento di 2,5 volte superiori rispetto alla primavera. E ora si aggiunge la batosta della scarsità di AdBlue per i diesel di nuova generazione».

Commenti anche da TrasportoUnito (dove non riescono green pass, cantieri e rincari, «l'obiettivo di bloccare l'autotrasporto lo conseguirà l'Adblue») e da un parlamentare di Forza Italia, Dario Bond («Il rischio è che un camion si possa fermare anche durante un viaggio se il serbatoio relativo non viene rabboccato»).

La produzione in Europa rallenta (e a volte si ferma)

L’AdBlue è il nome commerciale di una soluzione di urea e acqua che nei motori a gasolio di nuova generazione serve ad abbattere le emissioni di ossidi di azoto, l’inquinante che caratterizza il diesel. Le materie prime per produrre l’ammoniaca e il suo derivato urea sono l’azoto, estratto distillando l’aria, e l’idrogeno estratto dal metano.

L’urea e gli altri composti dell’azoto sono anche i fertilizzanti più ampiamente usati.