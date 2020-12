Corsa all’oro per l’azionario cinese - Nasce Goldman Sachs China

La banca di New York assumerà il pieno controllo di Goldman Sachs Gao Hua Securities Co. firmando l'accordo per acquisire la quota del 49% dell'impresa che non è (ancora) di sua proprietà.Goldman sarà la prima banca globale ad ottenere la piena titolarità della sua attività di intermediazione titoli in Cina. Si chiamerà Goldman Sachs (China) Securities Co.

“La proprietà al cento per cento del nostro franchising rappresenta un impegno e un investimento significativi in Cina”, hanno detto l'amministratore delegato David Solomon, il direttore operativo John Waldron e il direttore finanziario Stephen Scherr.

I motivi della scelta.

Il mercato cinese è molto promettente per gli operatori stranieri. In yuan il mercato delle blue chips vale 2.5 trilioni per i fondi stranieri. Secondo Interchina, dal 2016 al 2020 la quota degli stranieri nell'azionario è passata dall'1,2 al 3,6 per cento.La torta delle azioni è suddivisa attualmente in 8 trilioni per la Cina. L'azionario cinese più quello intermediato su Hong Kong più le aziende cinesi quotate negli Usa e a Singapore arriva alla cifra di 13 trilioni di dollari Usa. L'azionario europeo vale 8.8 trilioni di dollari Usa. Gli Stati Uniti restano al comando con 34 trilioni.