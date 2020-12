Corsa delle aziende per recuperare 3,4 miliardi di accise non dovute

Numero quattro: mentre lo Stato cerca di ricuperare risorse da destinare alla crisi sanitaria ed economica, questa restituzione ai cittadini è quasi uno sgambetto; ma se ci fosse una capacità strategica, questa restituzione potrebbe essere usata, in chiave di politica economica, come strumento per dare respiro alle imprese sofferenti ed evitare distorsioni fra settori più penalizzati da quella tassa ingiusta.

Problema numero cinque: la spesa complessiva per riavere indietro 3,4 miliardi potrebbe aggirarsi su 1,2 miliardi tra i costi giudiziari, il capitale dissipato, gli interessi persi, le spese consulenziali e così via.

Perché accade tutto questo? È il solito problema del rapporto distorto tra Fisco e “sudditi”. Come per caso, la tassa non dovuta venne abrogata con disattento ritardo dopo alcuni anni. E come per caso, lo Stato ha sottovalutato il desiderio feroce di rivalsa delle imprese tassate e tartassate: far finta di niente ha aggravato il problema.

Due sentenze della Cassazione

Tutto ebbe inizio 32 anni fa, novembre 1988, quando il Governo De Mita 1 stabilì per decreto che le Province avrebbero potuto finanziarsi prelevando un’addizionale di 0,93 centesimi per chilowattora sull’energia elettrica consumata da qualsiasi consumatore diverso dalle famiglie. Le Province potevano però deliberare aumenti fino a 1,14 centesimi.