Giro d’Italia stravolto dal Covid: si ritira la maglia rosa Evenepoel. Calcio, martedì euro derby Inter-Milan

Non è bello, diciamo la verità. Non è bello vedere dei campioni, con lo scudetto sulle maglie, che vengono rampognati sotto la curva dai propri tifosi sul campo dello Spezia. Con lo sguardo basso, come quando a scuola, chiamati alla lavagna dal professore di italiano, si stava muti come pesci.

Dimmi, caro, chi è il protagonista del cinque maggio? E perchè “la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatal”?

Ecco i giocatori del Milan, disposti in due file, muti come scolaretti poco studiosi, sono l'immagine dello sprofondo dei rossoneri passati in una decina di giorni dalla dall'altare alla polvere; dal trionfo col Napoli alla batosta nel primo euro derby; e subito dopo alla seconda caduta (2-0) con una squadra, lo Spezia, che rischia la retrocessione.C'era anche Pioli ad ascoltar l'arringa del capo ultrà. Che poi, dopo un applauso reciproco tra giocatore e tifosi, dirà: “Ci hanno solamente spronato a dare il massino. La mia presenza? Come si prendono gli applausi è giusto anche non sottrarsi quando le cose vanno male…”.

Il Milan alla ricerca di sè stesso

Dire che il Milan si è perso, lo si capisce da questa vicenda, molto emblematica di un calcio sempre appeso al filo del risultato. Anche perché in ballo, per un posto in Champions, ci sono decine di milioni che ballano sullo sfondo di bilanci mai virtuosi. Quello che però fa sorridere, e finirà nel nulla, è che la Procura Federale abbia aperto un fascicolo per verificare la presenza di comportamenti illeciti ed eventuali minacce nei confronti dei giocatori rossoneri. Con quello che capita nelle curve, con violenze inaudite che si ripetono da decenni, si sta a perder tempo in una vicenda certamente surreale ma sicuramente non penale. In questo caso, si può perfino dire che c'è stata una parvenza di sportività, non scontata, tra squadra e tifosi. Noi siamo con voi, però tirate fuori coraggio e volontà, volevano dire gli ultrà. Effettivamente, visto come è andata nel derby e poi a La Spezia, con il quarto posto in Champions che si allontana, non si può dar loro torto.

Anche perchè, per contrappasso, l'Inter vola. Al di là della vittoria sul Sassuolo (4-2), con un risultato più roboante che reale , la squadra di Inzaghi sta attraversando un periodo d'oro. Tutto fila liscio. Perfino Lukaku, un fantasma durante l'anno, sta segnando gol a raffica. La vittoria sugli Emiliani, per nulla arrendevoli, porta soprattutto la firma del gigante belga, autore di una doppietta da antologia. Lautaro poi ci ha aggiunto il suo carico (come l'autogol d Tresoldi) ma questo conferma l'attuale splendore dell'inter, ora terza a quota 66.