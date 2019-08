Corsa a due Dijsselbloem-Georgieva per la guida dell’Fmi di Gianluca Di Donfrancesco

Il direttore generale uscente dell’Fmi, Christine Lagarde (destra), e la candidata alla sua successione Kristalina Georgieva

Divisi fino alla fine: i Paesi europei hanno faticato a trovare un accordo sul candidato comune da lanciare nella corsa per la guida del Fondo monetario internazionale. Falliti i tentativi di compromesso guidati dal ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, i Ventotto sembravano decisi ai votare su una rosa di tre candidati: la bulgara Kristalina Georgieva, il finlandese Olli Rehn e l’olandese Jeroen Dijsselbloem.

Nel primo pomeriggio, il governo spagnolo ha ritirato la candidatura del ministro dell’Economia, Nadia Calvino, che contava sull’appoggio dei Paesi del Sud Europa, dopo il passo indietro fatto giovedì dall’attuale presidente dell’Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno. Dopo poche ore, è stato Rehn a fare un passo indietro.

Per la successione di Christine Lagarde (prossima presidente Bce), restano quindi in campo Georgieva e Dijsselbloem. Vincerà chi otterrà il voto del 55% dei Paesi membri (ovvero 16 Paesi) in rappresentanza di almeno il 65% della popolazione. Potrebbero essere necessarie diverse votazioni.

Dijsselbloem, considerato un alfiere dell’austerity, ha l’appoggio del Nord Europa, ma sconta l’opposizione della sponda Sud. Georgieva può contare sul sostegno di questo gruppo e degli Stati dell’Est. Tuttavia, tra pochi giorni compie 66 anni e non rientrerebbe nel limite di età previsto dallo statuto dell’Fmi: il direttore del Fondo non può avere più di 65 anni quando viene nominato e non può restare in carica oltre i 70 anni. Lo stesso limite che pesava sulla candidatura più eccellente, quella di Mario Draghi, che però si è sfilato dalla corsa a sua volta. L’ostacolo sarebbe comunque superabile con un accordo tra i Paesi membri dell’Fmi.