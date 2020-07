Corsa-e, la prova dell’elettrica per tutti firmata Opel Per la prima volta la Corsa da sempre il modello di punta del brand Opel è disponibile con una versione a batteria sotto al cofano. Brillante e reattiva anche nel traffico ha un'autonomia stimata è di 337 km di Corrado Canali

Con il debutto della sesta generazione della citycar di Opel, la Corsa è arrivata anche la versione elettrica: cinque comodi posti e zero emissioni per un'auto da utilizzare tutti i giorni. Corsa-e si presenta con il dato più interessante che riguarda l'autonomia che è di 337 km d'autonomia, merito di una batteria da 50 kWh coperta da garanzia di 8 anni o 160.000 km che in 30 minuti si ricarica per l'80%, tramite una Wallbox di casa. Con una potenza di 136 cv e una coppia di 260 Nm la vettura accelera da 0 a 100 in 8,2 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 kmh. Tre le modalità di guida a disposizione per migliorare il feeling in base al tracciato che percorre: Normal, Eco e Sport. Si è dimostrata brillante e reattiva anche nel traffico.

Compatta e con un baricentro molto basso

La Opel Corsa-e è la gemella diversa della Peugeot 2008 è basta sulla piattaforma Multi Eneygy Cmp che il gruppo Psa utilizza anche per Peugeot 2008, Ds3 Crossback e Opel Mokka. La vettura è lunga 4,06 metri e con la disponibilità di cerchi fino a 17 pollici l'auto ha un piglio quasi da sportiva. La linea del tetto è più bassa di 48 mm rispetto al modello precedente, senza che si perda nulla in termini di altezza interna. Il posto guida è stato abbassato di 28 mm con uno spostamento del baricentro che va a vantaggio sia della maneggevolezza che delle caratteristiche dinamiche dell'auto: il tutto in un abitacolo che è ben rifinito grazie a dei sedili in pelle. Uno dei plus della vettura sono i numerosi sistemi di sicurezza di solito disponibili su automobili di fascia superiore.

A disposizione anche i fari anteriori Intellilux

Spiccano fra le particolarità anche i fari anteriori Intellilux Led Matrix che non abbagliano gli automobilisti che si incrociano e che Opel mette così a disposizioni del grande pubblico e per la prima volta nel settore delle vetture compatte. Gli otto moduli a Led sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione di ultima generazione e adattano automaticamente e continuamente il fascio di luce in base al traffico e all'ambiente circostante. Sulla nuova Opel Corsa debuttano, poi, anche il Cruise Control basato su un radar e il sistema di protezione della fiancata basato su dei sensori.