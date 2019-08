Corsa e-Rally, la prima elettrica per le gare Opel la farà debuttare in pubblico al Salone di Francoforte di Corrado Canali

Svelata da Opel la variante rally della nuova Corsa elettrica che fa sì che il brand diventi di fatto il primo costruttore ad offrire un'auto da rally in versione elettrica.

Ribattezzata Corsa e-Rally, la vettura sarà al più presto disponibile per l'acquisto da parte di Opel Motorsport ad un prezzo al momento soltanto indicativo che sarà di poco inferiore ai 50.000 euro.

Il modello elettrico dispone della stessa batteria da 50 kW della vettura stradale oltre che accreditata di una potenza di 130 cv e di una coppia di 260 Nm. Il corpo vettura, invece, è leggermente più largo e più alto in entrambi i casi di 5 mm, oltre a disporre di un passo più lungo di 2 mm e ad essere sensibilmente più leggero tanto che il peso non supererà i 1.400 kg. La trazione anteriore sarà gestita da un differenziale Torsen , mentre le sospensioni saranno specifiche per i rally. L'impianto frenante sarà offerto con regolazioni che consentiranno anche il recupero dell'energia.

In termini di design la vettura propone una forte somiglianza col modello di produzione pur aggiungendo tutti quei dettagli tecnici obbligatori per l'impiego sportivo secondo i dettami richiesta dalla Federazione interazione dell'automobile, la Fia.

La Corsa-e Rally gareggerà nella ADAC Opel e-Rally Cup 2020, il primo campionato monomarca per vetture elettriche che consentirà a 15 giovani piloti di debuttano nei rally. Con la prospettiva di passare a categorie superiori come l'Europeo Rally Junior e magari arrivare fino al WRC. ll nuovo modello sarà esposto in anteprima in pubblico al prossimo Salone dell'auto di Francoforte (12-22 settembre).