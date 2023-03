Ascolta la versione audio dell'articolo

“Ma che cosa mai ci sarà da sapere sulla corsa? Non si tratta solo di uno sport? Di mettere un piede davanti all'altro e andare più veloci che si può? E soprattutto: perché mai tutto questo dovrebbe interessarti? Perché tu sei un essere umano, perché tu e la corsa siete una cosa sola, e tu, in quanto individuo, corri (o, almeno, dovresti farlo)”. Parola di Daniele Vecchioni che in “Corsa. La medicina perfetta”, volume in edicola per un mese da martedì 14 marzo con Il Sole 24 Ore, racconta la corsa intesa come pratica sana e naturale dell'essere umano, rivelando i tantissimi benefici che questa pratica può offrire a chiunque.

La maggior parte di noi conosce la corsa come sport, e c'è chi pensa che sia solo una gara di velocità o resistenza, chi dice che fa male, chi crede di non poter correre a causa di esperienze passate, chi non si ritiene all'altezza. L'autore, punto di riferimento in Italia per migliaia di runner e appassionati, racconta la corsa, intesa come pratica sana e naturale dell'essere umano, rivelando al lettore i tantissimi benefici, non solo sportivi, che questo modo di correre può offrire. Ecco perché questo è un libro pensato per chi ama la corsa, ma anche (se non soprattutto) per chi crede di odiarla o per chi vorrebbe iniziare e necessita di una guida sicura. Grazie ai consigli e al metodo di questo libro ognuno potrà migliorare le proprie performance sportive e rendersi conto, giorno dopo giorno, di diventare una persona diversa, con un nuovo approccio verso la forma fisica, la salute e il benessere psicofisico, la gestione dello stress e del sonno, la produttività. Il tutto, semplicemente, grazie alla corsa “giusta” per sè.