Corsa al nuovo piano vaccini: prima docenti e forze dell’ordine

Coronavirus, i vaccinati alla data del 1° febbraio 2021

Già da questa settimana potrebbe arrivare il primo stock da 428.440 dosi di AstraZeneca, al quale seguirà, dalla settimana successiva un'altra consegna di 661.133 dosi. Il vaccino, che l’Aifa ha indicato preferibilmente per gli under 55, dovrebbe essere impiegato da subito per le categorie di lavoratori più esposti al Covid: a cominciare dai docenti oltre che nella popolazione carceraria e nelle forze dell'ordine

Quale sarà la metodologia di somministrazione dei vari vaccini in Italia dopo l’arrivo di AstraZeneca che l’Aifa ha indicato preferibilmente per gli under 55? «Mentre Pfizer e Moderna servono a ridurre la mortalità e la pressione sulle terapie intensive, AstraZeneca servirà a ridurre la moltiplicazione dei contagi» ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Il vaccino Astrazeneca potrebbe dunque essere impiegato da subito per le categorie di lavoratori più esposti al Covid: a cominciare dai docenti oltre che nella popolazione carceraria e nelle forze dell'ordine. Anche se un dei nodi da sciogliere sarà la soglia d'età fissata ai 55 anni che potrebbe escludere lavoratori più “anziani” (in Germania l'indicazione sul vaccino Astrazeneca riguarda gli under 65). L'ipotesi comincerà ad essere approfondita già da lunedì 1 febbraio in un nuovo incontro governo-Regioni

Vaccinazione di massa più vicina

Il commissario Arcuri ha voluto anche chiarire che le difficoltà nell'attuazione del piano vaccinale sono dovute ai ritardi e ai tagli delle case farmaceutiche. «Al momento - l'accusa di Arcuri - stiamo lavorando con oltre il 60% di vaccini in meno» rispetto a quanto stabilito all'inizio. Ora però, con il nuovo vaccino AstraZeneca la vaccinazione di massa è più vicina. Per questo le Regioni si stanno muovendo per organizzarsi con in testa i grandi numeri: non solo per chi somministrerà le dosi, dai sanitari (oltre 15mila tra medici e infermieri) che hanno risposto al bando ai medici di famiglia, fino ai volontari, ma anche sulle strutture aggiuntive che dovranno affiancare le Primule sparse per le città.

A Fiumicino maxi hub vaccinale, 2mila dosi al giorno

Le Regioni dunque cercano spazi, anche strategici oltre che capienti. Nel Lazio, ad esempio, a Fiumicino, sorgerà il più grande hub vaccinale per la fase di massa: sarà allestito nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto ed è tarato con postazioni sulle 12 piste in cui si potranno somministrare fino a 2000 vaccini al giorno. In Lombardia, mentre si attende l'ok di Guido Bertolaso per occuparsi della parte organizzativa della vaccinazione intensiva, sono stati intanto individuati dall'Ats di Varese tre centri. Uno sarà al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa (Varese), uno all'interno della prestigiosa Villa Erba a Cernobbio (Como) e uno a Lario Fiere Erba (Como).

Verso due milioni di vaccini somministrati

Domenica 31 gennaio a Pratica di Mare sono arrivate le 66 mila dosi settimanali di Moderna, alle quali, già dal 1° febbraio, dovrebbero aggiungersi le circa 500 mila di Pfizer. Fiale indispensabili per ridare 'fiato' alle regioni che hanno ripreso la vaccinazione dopo il rallentamento dei giorni scorsi per il taglio delle consegne. L'Italia intanto va verso i due milioni di vaccini somministrati, con oltre 600 mila persone che hanno ricevuto già la seconda dose. La tabella di marcia conta dunque di ripartire, con la conclusione della fase 1 - quella della somministrazione a personale sanitario, ospiti e lavoratori delle Rsa - e l'avvio di quella che prevede il vaccino per gli over 80. Le prime a partire, l'8 febbraio, saranno Lazio e Valle d'Aosta, poi, via via, tutte le altre regioni. Anche se bisognerà comunque fare i conti con i tagli annunciati da Pfizer e Moderna, che dovrebbero farsi sentire in maniera più corposa proprio nelle prime due settimane del mese.

Piano vaccini da modificare

Già da questa settimana (in anticipo rispetto all'8 febbraio), invece, potrebbe arrivare il primo stock da 428.440 dosi di AstraZeneca, al quale seguirà, dalla settimana successiva un'altra consegna di 661.133 dosi. Prima di quella data bisognerà comunque scegliere a chi destinare prioritariamente le fiale tra gli under 55. «È fondamentale che il piano vaccinale venga modificato prima possibile - gli fa eco il fisico Giorgio Parisi -, in modo che le Regioni sappiano a chi devono dare il vaccino di AstraZeneca». La partita si giocherà, dunque, nell'incontro governo-Regioni, l'ennesimo tra il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, quello della Salute, Roberto Speranza, il commissario Arcuri e i governatori. Ma prima le Regioni dovranno trovare una mediazione sul nodo dosi da destinare ad ogni singolo territorio: alcuni governatori, come Fedriga e Toti, chiedono una distribuzione dei vaccini in base al target selezionato e non alla popolazione residente.