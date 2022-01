Corsa al Quirinale, le curiosità dalla scheda stracciata del 1948 a quando si votò anche a Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

L’Italia si appresta a eleggere il nuovo inquilino del Colle. E l’elezione del Presidente della Repubblica è stata spesso teatro di aneddoti e curiosità, fra schede stracciate, voti anche il giorno di Natale, un bicchierino di Cynar servito a chi ha perso, il passo da bersagliere per dimostrare di dribblare il voto o l’urna a domicilio.

La seduta convocata per l'elezione del Presidente della Repubblica è unica e si svolge a Montecitorio senza soluzione di continuità per concludersi al momento in cui viene eletto il nuovo Capo dello Stato, con votazioni tutti i giorni. spesso con più scrutini nella stessa giornata.

Dalla nascita della Repubblica a oggi sono stati necessari in media una decina di scrutini per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Al primo scrutinio finora sono stati eletti solo Carlo Azeglio Ciampi e Francesco Cossiga. L’elezione più lunga quella di Leone con 23 scrutini prima della fumata bianca. Dodici Presidenti, dodici vite, ciascuna a modo suo eccezionale, sono raccontate nei podcast del Sole 24 Ore curati dal vicedirettore Alberto Orioli.

La scheda stracciata nel 1948

Tornando a ritroso nel tempo, un balzo nel 1948, nel corso della prima elezione del Capo dello Stato: c’erano ancora gli effetti delle tensioni legate al referendum tra monarchia e Repubblica.

Giovanni Alliata Di Montereale, un nobile che era stato eletto dal Partito nazionale monarchico, nella prima seduta comune del primo Parlamento repubblicano, stracciò platealmente la scheda, annunciando la sua astensione. Dai banchi di tre quarti dell'emiciclo si alzanono grida: “Viva la Repubblica”. Immediato fu il richiamo del presidente della Camera Giovanni Gronchi: «Faccio osservare all'onorevole Alliata che meglio avrebbe conferito alla serietà della sua posizione il non aver accompagnato la sua dichiarazione con un gesto che io debbo disapprovare».

Dopo altri cori contrapposti e una piccola baruffa procedurale le elezioni proseguono e in 4 scrutini portano Luigi Einaudi al Quirinale. Einaudi era molto schivo e a un giovane Giulio Andreotti che per conto di De Gasperi gli prospettò l’elezione, disse: «Ma lei lo sa che porto il bastone? Come farei a passare in rassegna i reparti militari?». «Non si preoccupi, mica deve andarci a cavallo, al giorno d'oggi ci sono le automobili», si narra disse serafico il giovane Dc. Proprio De Gasperi convinse il governatore di Bankitalia, una volta eletto, a trasferire la presidenza da palazzo Giustiniani al Quirinale.

Quando i grandi elettori si riunirono anche a Natale

I grandi elettori si riunirono anche a Natale nel 1964, nell’elezione che portò al Colle Giuseppe Saragat. Le votazioni iniziarono il 16 dicembre 1964 e si conclusero il 28 dicembre. I grandi elettori si riunirono anche il 25 dicembre alle 19, dopo che il precedente scrutinio si era svolto la mattina del 24. Forse anche per questo senatori, deputati e delegati regionali - per la prima volta al completo - riuscirono ad eleggere Giovanni Leone alle 13 del 24 dicembre 1971.

L'urna a domicilio

Sempre nel 1964, durante l’elezione che porterà Giuseppe Saragat al Quirinale, l'onorevole Gennaro Cassiani fu vittima di un incidente, ma chiese di votare ugualmente. Il presidente Bucciarelli Ducci, al nono scrutinio, consentì a Cassiani di entrare in aula «in poltrona da invalido. E poiché non è possibile l’accesso al corridoio del voto - spiegò -, l’urna gli sarà recata vicino dal segretario di Presidenza». L’urna, chiamata anche insalatiera, venne tolta dal tavolo e portata a Cassiani che votò tra gli applausi dei colleghi.

Pugnale, veleno e franchi tiratori

Ma all’elezione di Saragat si arrivò con grande difficoltà. Il candidato della Dc era Giovanni Leone, ma Aldo Moro, presidente del Consiglio, voleva fermare la sua corsa e convocò Carlo Donat-Cattin, leader di Forze Nuove. Gli spiegò il suo obiettivo, ma lasciò all’esponente Dc la scelta dei “mezzi tecnici”. Usciti da palazzo Chigi Donat-Cattin spiegò ai suoi colonnelli: «I mezzi tecnici sono solo tre: il pugnale, il veleno e i franchi tiratori».