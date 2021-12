Corsa al Quirinale: tutto quello che c’è da sapere sulla scelta del Presidente della Repubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte la corsa al Quirinale con i grandi elettori che saranno chiamati a votare a partire dal 20 gennaio 2021 per eleggere il successore di Sergio Mattarella.

Il Sole 24 Ore segue questa lunga fase politica con una serie di approfondimenti.

Ogni settimana appuntamento con Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore e autore della serie podcast e del libro “12 Presidenti” , farà il punto insieme a una serie di ospiti sulle alleanze dei partiti e le possibile scelte in vista dell’elezione del 13° presidente della Repubblica

Dodici Presidenti è un podcast sulla vita dei Presidenti della Repubblica che si sono succeduti in 75 anni di storia repubblicana al Quirinale che potrete ascoltare in esclusiva su Audible e su 24+. Sono storie, non storia. Sono racconti di altrettante vite eccezionali trascorse, per un motivo o per un altro, in tempi sempre eccezionali. Perché la giovane Repubblica italiana contiene in sé l’avventura di un Paese che da agricolo diventa potenza manifatturiera e industriale, ormai saldamente al secondo posto in Europa dopo la Germania; l’esperienza di una terra di confine ideologico ai tempi della Guerra fredda e della Cortina di ferro in Europa perché conosce l’epopea del più grande Partito comunista del continente; i drammi di una terra martoriata dalle mafie, mai troppo lontane da una deriva sovversiva dei servizi segreti deviati e da forze esterne sempre interessate a destabilizzare un Paese cruciale nella creazione della nuova identità europea.