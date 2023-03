Corsa al riarmo, Giappone-Usa: nuova commessa militare per aerei sorveglianza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove commesse militari dagli Stati Uniti per il governo giapponese, in una corsa agli armamenti che si fa sempre più radicata per contenere la minaccia dell’espansionismo della Cina nell’Asia-Pacifico, la regione che secondo gli analisti sarà a tutti gli effetti il prossimo teatro di scontro tra Pechino e Washington.

Secondo quanto riporta la stampa nipponica, dopo l’approvazione del pacchetto dell’Agenzia della Difesa e della Sicurezza Usa (Dcsa) - notificata lo stesso giorno al Congresso americano - si appresta a concretizzarsi la vendita di fino a 5 aerei Grumman E-2 Hawkeye per un esborso di circa 1,30 miliardi di euro per Tokyo.

Gli aeromobili, destinati a scopi di sorveglianza, sono dotati sistemi satellitari avanzati con la capacità di individuare anche velivoli stealth ed aerei di piccole dimensioni, così come i caccia cinesi e russi di quinta generazione.

Usa, Giappone e Corea del Sud organizzano esercitazioni di difesa missilistica

Lo scorso dicembre l’esecutivo guidato dal premier conservatore Fumio Kishida ha attuato una revisione delle principali politiche in tema di sicurezza e difesa, fissando l’obiettivo di raddoppiare le spese militari in linea con gli standard dei Paesi Nato, dall’1 al 2% del Pil entro il 2027.

A fine febbraio Kishida ha confermato al Parlamento l’intenzione di procedere con l’ordine di almeno 400 missili da crociera statunitensi Tomahawk in un’unica soluzione, e in anticipo rispetto ai tempi previsti. L’acquisizione è prevista entro l’anno fiscale 2023 con un costo di 221,3 miliardi di yen, equivalenti a 1,46 miliardi di euro