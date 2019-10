Corsa a sei per rilevare Sorgenia. Ecco le condizioni delle banche Gli istituti pretendono garanzie sul rifinanziamento dei debiti per 770 milioni. In settimana il consiglio ha chiesto chiarimenti ai potenziali compratori di Marigia Mangano

Quattro anni fa Cir metteva per iscritto che il pacchetto di controllo di Sorgenia in bilancio valeva zero. A dirla tutta la famiglia De Benedetti ha meditato fino all’ultimo di partecipare alla ricapitalizzazione necessaria per scongiurare il fallimento. Ma la profonda crisi in cui era precipitata Sorgenia e il debito monstre di 1,8 miliardi concesso dai principali gruppi bancari del Paese hanno imposto scelte rapide e coraggiose. Sia per i compratori sia per i venditori. I compratori erano i debitori del gruppo, le banche appunto (Mps, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e Banco Popolare tra i principali), che hanno trasformato quasi 400 milioni di finanziamenti in equity; i venditori invece erano Cir e il socio austriaco Verbund, usciti di scena con un bilancio dell’investimento in rosso.

Ora il passaggio di proprietà si ripropone, ma rispetto al passato non c’è fretta. Perché nel frattempo Sorgenia è stata risanata, registra utili rotondi, va bene ed è diventata un asset proiettato verso 350mila clienti, tutti digital, e centrali elettriche a ciclo combinato super flessibili per una capacità installata che supera i 3.000 megawatt: in lizza per rilevarla ci sono sei cordate, dove compaiono oltre ad alcuni fondi di private equity, il tandem A2A-Eph, Iren, Acea e da ultimo F2i con il fondo spagnolo Asterion.

Questa volta però le banche da acquirenti ricoprono il ruolo di venditori, pur avendo in questa partita un punto di vista assai privilegiato essendo oltre che socie, anche finanziatrici e spesso sponsor e advisor di alcuni gruppi interessati alla società. Cosa decideranno di fare? Vendere tutto o restare nel capitale puntando a un progetto più grande, di sistema, che potrebbe avere ritorni interessanti? Il Sole 24 Ore ha ricostruito i nuovi assetti di Sorgenia e la mappa dei debiti del gruppo a quattro anni di distanza dal salvataggio. Numeri ancora importanti che a seconda di quale strada sarà scelta dagli istituti potrebbero contenere nell’immediato la perdita finora registrata sull’investimento o rinviare a un secondo tempo il bilancio sul dossier Sorgenia.

Gli assetti di Sorgenia