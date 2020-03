Corsa ai treni? Perché manca una comunicazione strategica contro il coronavirus

Il precedente: l’emergenza in Irpinia

Ce lo siamo ricordato noi italiani in occasione del terremoto in Irpinia e zone limitrofe nel 1980, cui seguì ì l’istituzione della Protezione Civile, ossia una struttura che sia gestione dell’emergenza grazie alla pianificazione nel breve, medio e lungo termine secondo obiettivi precisi e un percorso adattabile ma indirizzato da quegli obiettivi.

Cosa ben diversa dalle esigenze della politica: visibilità e consenso stanno guidando la comunicazione di maggioranza e opposizione che – nonostante il freno dichiarato rispetto a un senso di responsabilità nazionale – non hanno gli strumenti per adattare e attuare una vera comunicazione strategica, che consta di una serie di parametri:

a) Avere protocolli condivisi e rodati. Sapere cosa fare in caso di emergenza è fondamentale per salvare vite umane e occorre una seria manutenzione per evitare di farsi trovare impreparati in caso di emergenza: un incendio, un infortunio o un'epidemia. Per questo il parere degli esperti anche se confligge con le esigenze di visibilità e consenso di cui sopra, ha non può avere un peso secondario. Da anni la comunicazione strategica e i protocolli di sicurezza sono materia di studio nelle aule universitarie e vengono adattati alla comunicazione di impresa e alla strategia geopolitica e utilizzati proficuamente nelle situazioni di crisi: dagli scontri armati, al terrorismo, alle crisi aziendali: una multinazionale sa come comportarsi in ambito comunicativo in caso di incidente che mette a rischio la sua reputazione. Di fatto è previdenza: funziona bene se ci si prepara per tempo, non se vi si ricorre all'ultimo momento.

b) È stata una pessima idea moltiplicare gli interventi del premier Conte domenica 23 febbraio su tutti i canali televisivi: dovevano tranquillizzare la popolazione hanno avuto l'effetto di preoccuparla anche di più, rispetto a un'emergenza che culturalmente ha colto tutti impreparati. Senza vaccino e con misure di contrasto all'epidemia non risolutive, lo spaesamento è evidente. Paradossalmente i terremoti, pur nella loro forza devastante e drammatica, sono parte drammatica della nostra storia e rispetto ad essi abbiamo contromisure migliori.

c) Centralizzare le informazioni: in situazioni di emergenza come questa indotta dal coronavirus non si possono moltiplicare e disperdere i messaggi. In questi giorni abbiamo assistito ad una proliferazione di conferenze stampa di Governo, Ministri, Protezione Civile, Regioni: ciascuno con le proprie competenze (una riflessione sul tema Federalismo sarà da fare, quando l'emergenza passerà) e con le proprie esigenze di visibilità e consenso per diffondere dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus a livello regionale e nazionale. Fino all'immagine del presidente della Regione Lombardia che, seppur non contagiato, indossa una mascherina in diretta streaming. Ne è emersa un'”infodemia”, ossia una massa diluviale di notizie che ha trasformato l'informazione sul tema in un virus ansiogeno che sta producendo danni superiori a quelli del coronavirus, visto che lo favorisce. Il sistema dei media e la carta stampata ci ha messo del suo, nell'alzare i tini e il livello di allarmismo nei titoli; la stessa caccia alla notizia - essenza stessa del giornalismo - rischia di confliggere con la gestione dell'emergenza, come nel caso della bozza del governo filtrata: tema che tracima nel dibattito su chi tra democrazie e regimi totalitari siano più in grado di gestire eventi come questi.