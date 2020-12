Corsi, esami, lauree: prove di riapertura all’università Nelle regioni gialle e arancioni le matricole potevano già seguire le lezioni in aula. La stessa chance vale per i percorsi con numeri ridotti, ma tra i rettori prevale la prudenza di Eugenio Bruno

Mentre i ragazzi delle superiori devono aspettare il 7 gennaio per tornare alle lezioni in presenza almeno al 75% i loro colleghi un po’ più grandi, che già frequentano l’università, potrebbero farlo a breve. Soprattutto quelli del primo anno. Nel prolungare la chiusura delle scuole fino alla fine delle vacanze natalizie, il Dpcm emanato giovedì scorso dal governo allarga da subito le maglie per gli atenei. Consentendo il rientro in presenza non solo alle matricole (che nelle zone gialle e arancioni già potevano seguire i corsi in aula) ma anche agli studenti degli anni successivi, seppure a piccoli gruppi.

E anche le lauree e gli esami - precisa lo stesso decreto del presidente del Consiglio - potranno svolgersi di nuovo in sede. Con quale effetto lo scopriremo nei prossimi giorni quando Senati accademici e consigli di amministrazione aggiorneranno le loro scelte. Ma, a giudicare da una prima ricognizione del Sole 24Ore del Lunedì, tra i rettori per ora prevale la prudenza. Molti preferiscono rimandare al prossimo semestre, e cioè alla primavera, i rientri più massicci. Una linea che non sorprende il ministro Gaetano Manfredi: «Abbiamo voluto questo cambiamento - dice - per consentire agli atenei di organizzarsi per tempo in vista di fine dicembre, gennaio e febbraio che tradizionalmente sono i mesi degli esami».

La prudenza dei rettori

La prima impressione è che a determinare un afflusso maggiore di ragazzi nelle aule universitarie continua a essere più il meccanismo di passaggio dei territori da un colore all’altro che la successione da vecchio a nuovo Dpcm. Già il provvedimento emergenziale del 3 novembre consentiva infatti agli atenei di proseguire in presenza i corsi per le matricole. E lo stesso fa quello del 4 dicembre. Già prima del suo arrivo, man mano che le regioni uscivano dalla fascia “rossa”, gli atenei riaprivano i corsi ai neo-iscritti. In Lombardia una decisione in tal senso è stata presa, ad esempio, dalla Cattolica o dal Politecnico di Milano (che da gennaio riporterà in presenza anche gli esami per gli studenti del primo anno). «Stiamo semplicemente applicando la didattica mista che avevamo pianifica a giugno. Credo però che la frequenza sia molto ridotta», ammette il rettore Ferruccio. Mentre altri suoi colleghi, a Bergamo, alla Bicocca o alla Bocconi, preferiscono andare avanti a distanza e rimandare scelte diverse al prossimo semestre. Un atteggiamento prudente si registra anche, passando al Centro, a Pisa che è appena tornata, come l’intera Toscana, arancione. Il prorettore alla didattica, Marco Abate, individua nell’estensione del ritorno in presenza a tutti i corsi con numeri ridotti la vera novità del Dpcm. Senza vederci però «una grande ricaduta reale visto che molti studenti fuori sede avevano smesso di seguire in presenza».

Gli aperturisti