Corsi di formazione per la pratica forense in attesa di proroga Le attività che i praticanti avvocati devono svolgere durante il tirocinio sono operative dal 1° aprile ma un decreto in arrivo le sposta al 2022 di Antonello Cherchi

(Imagoeconomica)

Le attività che i praticanti avvocati devono svolgere durante il tirocinio sono operative dal 1° aprile ma un decreto in arrivo le sposta al 2022

2' di lettura

La norma è in vigore, ma non fateci caso. È questo l’atteggiamento da tenere nei confronti dei corsi di formazione per gli aspiranti avvocati, da frequentare durante il tirocinio, e che, come vuole l’articolo 10 del decreto 17 /2018 (che quei corsi disciplina), dovrebbero essere partiti lo scorso 1° aprile.

Leggi anche L’emergenza coronavirus accelera il tirocinio di avvocati e medici

Salvo il fatto che quella scadenza sta per essere modificata e spostata al 2 febbraio 2022 con un decreto del ministero della Giustizia in dirittura d’arrivo. Intrecci di norme e ritardi hanno portato a questa paradossale situazione.

Tutto nasce con la legge 247 del 2012 di riforma della professione forense. In quel provvedimento si prevede anche la modifica sia del tirocinio, con l’introduzione dei corsi di formazione, sia dell’esame di Stato. La legge entra in vigore il 2 febbraio 2013 e due anni dopo dovrebbero partire le nuove prove di abilitazione. Così, invece, non è. Quella scadenza viene prorogata di volta in volta, fino all’ultimo differimento che è dello scorso dicembre. Il decreto legge milleproroghe sposta al 2 febbraio 2022 il debutto del nuovo esame di Stato.

Nello stabilire questo nuovo slittamento si trascura, però, l’altro pezzo del problema: quello del nuovo tirocinio con le scuole di formazione, funzionale all’esame di abilitazione rinnovato e che, dunque, deve procedere di pari passo con quest’ultimo.

La questione dei corsi di formazione per i tirocinanti è stata affrontata del decreto 17/2018, che ne ha definito modalità e tempi, fissando il loro debutto per il 1° aprile 2020. Quel giorno è arrivato e niente, nel frattempo, è stato fatto per allineare la partenza dei corsi con la scadenza al 2022 del nuovo esame di Stato. O meglio, qualcosa è stato fatto, ma con grande lentezza.